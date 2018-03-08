Defesa Civil emite alerta de chuva forte e deslizamentos no ES

Alerta emitido pela Defesa Civil Crédito: Reprodução

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de chuvas fortes para todo o Espírito Santo e alertou ainda para deslizamentos em Vitória na tarde desta quinta-feira (8).

Nas mensagens, enviadas através de SMS aos moradores da Capital, o órgão orienta que evitem áreas de risco e procurem abrigos em locais seguros.

RAIOS, CHUVA E VENTOS FORTES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais emitiu nesta quinta-feira (8) alerta de atenção para todo o Espírito Santo nas próximas 48 horas. Segundo o órgão, ocorrerão pancadas de chuva, que localmente serão de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, rajadas de ventos e pontuais acumulados expressivos de precipitação.

O Inpe orienta que os capixabas acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois poderão necessitar mudar seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Em caso de risco, é preciso entrar em contato com a Defesa Civil do município.

DESLIZAMENTO DE TERRA

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informa que os grandes acumulados de chuvas previstos para o Estado podem provocar enxurradas e deslizamentos de terra.