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Defesa Civil emite alerta de chuva forte e deslizamentos no ES

O órgão orienta os moradores e saírem de áreas de risco e evitarem alagamentos

Publicado em 08 de Março de 2018 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 19:25
Alerta emitido pela Defesa Civil Crédito: Reprodução
A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de chuvas fortes para todo o Espírito Santo e alertou ainda para deslizamentos em Vitória na tarde desta quinta-feira (8).
Nas mensagens, enviadas através de SMS aos moradores da Capital, o órgão orienta que evitem áreas de risco e procurem abrigos em locais seguros.
RAIOS, CHUVA E VENTOS FORTES
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais emitiu nesta quinta-feira (8) alerta de atenção para todo o Espírito Santo nas próximas 48 horas. Segundo o órgão, ocorrerão pancadas de chuva, que localmente serão de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, rajadas de ventos e pontuais acumulados expressivos de precipitação.
> Mais de 14 mil raios são registrados em 24h no ES
O Inpe orienta que os capixabas acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois poderão necessitar mudar seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Em caso de risco, é preciso entrar em contato com a Defesa Civil do município.
DESLIZAMENTO DE TERRA
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informa que os grandes acumulados de chuvas previstos para o Estado podem provocar enxurradas e deslizamentos de terra.
Segundo o órgão, a chuva poderá ser localmente forte e ocorrer em um curto intervalo de tempo, favorecendo a ocorrência de de enxurradas, principalmente em pequenas bacias urbanas e deslizamentos pontuais. O Cemaden pede atenção especial para os moradores do sul e leste do Espírito Santo onde há possibilidade de maiores acumulados de precipitação.

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