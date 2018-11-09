Defesa Civil em alerta máximo em oito cidades do Espírito Santo

Entrada de Alvorada, pela Avenida Carlos Lindenberg, em Vila velha Crédito: Caíque Verli

A Defesa Civil Estadual está em alerta máximo por causa da situação de chuvas em 8 municípios capixabas. Isso acontece devido a um alerta alto de possibilidade de deslizamentos de encostas, emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Os municípios que estão nessa situação até agora são Aracruz, Ibiraçu, Viana, Cariacica, Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, Serra e Vitória. Em todo o Estado, 13 municípios estão com volumes altos de chuva, atingindo mais de 100mm nas últimas 24 horas (veja a lista completa abaixo).

Segundo o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Alexandre Cerqueira, em todo o Estado não há desabrigados - pessoas que não têm como ficar na casa de algum parente. No entanto, cerca de 50 famílias estão desalojadas - quando tem a casa de alguém para ficar - nos municípios de Vila Velha, Aracruz, Vargem Alta e Cariacica.

Nós temos ocorrências pontuais que são atendidas pelo poder público local e pelo Corpo de Bombeiros local, que são quedas de árvores, quedas de muros, vias comprometidas, explicou.

Segundo a Defesa Civil, o alerta máximo serve para um planejamento maior entre vários órgãos. Caso a situação piore, o Plano Estadual de Defesa Civil pode ser acionado, unindo órgãos como a Cesan, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES), o Corpo de Bombeiros e a própria Defesa Civil.

Serve para que a gente possa monitorar e acompanhar de mais de perto. Se o período de chuva se estender e precisar ir para uma operação maior, vamos para o plano. Se tiver uma demanda de estradas, tem o DER-ES, se for algo da Cesan, tem a Cesan. Então os órgãos ficam planejados para saber agir nesse plano, explicou o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, Coronel Disep.

Até o momento nenhum município do Estado decretou estado de emergência, então todas as ações emergenciais são coordenadas pelas próprias prefeituras. Disep orienta que as pessoas saiam de casa, caso percebam alguma anormalidade no imóvel. Se perceber alguma situação, um muro trincado, uma árvore tombando. Aumentou o risco? Saia de casa. Vai para a residência de algum conhecido, alertou.

CHUVA FORTE NA GRANDE VITÓRIA

O governador do Estado, Paulo Hartung, explicou que os municípios mais atingidos ficam em áreas próximas à Grande Vitória, região onde está chovendo mais nesta semana.

Nas últimas 24 horas temos chuvas torrenciais acima de 100mm nesses municípios. São municípios que estão concentrados na Grande Vitória e em regiões próximas. Estamos muito preparados. Temos estrutura montada para esses desafios. A Defesa Civil começa com a atuação nos municípios, mas temos uma retaguarda bem montada para fazer o acompanhamento, completou.

O governador ainda afirmou que uma reunião será feita com o Detran e as guardas municipais e outros órgãos de trânsito dos municípios, para que haja uma preparação maior e proatividade nas ações emergenciais, já que a previsão para o final de semana , segundo o Incaper, é de chuva.

Precisamos estar preparados e articulados. Tem previsão de chuva para o final de semana. Precisamos acompanhar, pontuou Hartung.

MARÉ ALTA

A maré alta foi um dos motivos para a situação de alagamento em algumas cidades da Grande Vitória, como aconteceu em Vila Velha e Vitória. Segundo a Defesa Civil, às 17h20 desta quinta-feira (09) e às 5h20 desta sexta-feira (09) aconteceu o momento de maior volume da maré, facilitando a formação de vários pontos onde a água atrapalha os motoristas a passar nas ruas.

VEJA OS MAIORES VOLUMES DE CHUVA NO ESTADO

Considerando o intervalo de 24 horas entre as 11h de quinta (8) e as 11h de sexta-feira (9)

- Aracruz 197.83

- Vitória - 168.12

- Viana - 166.57

- Ibiraçu - 164.02

- Cariacica - 162.47

- Guarapari - 154.00

- Serra - 145.36

- Domingos Martins - 139.14

- Vila Velha - 131.64

- Alfredo Chaves - 128.20

- Santa Leopoldina - 125.87

- Linhares - 121.80

- Fundão - 111.6

- João Neiva - 90.53

- Rio Novo do Sul - 86.00

- Piúma - 73.60

- Marechal Floriano - 72.20

- Ibitirama - 56.60

- Presidente Kennedy - 55.60