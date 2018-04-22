A Defesa Civil de Vitória retirou neste sábado (21) o estado de alerta emitido pelo município no último dia (17) devido ao intenso volume de chuva que, segundo a Prefeitura da Capital, foi de 174 milímetros.
"Retiramos o alerta pelo fato de o solo não estar mais encharcado e saturado e não existir registros de chuvas intensas na Capital nos últimos dias. Com isso, é reduzida a possibilidade de movimentação de terra", garantiu Jonathan Jantorno, coordenador da Defesa Civil de Vitória.
Defesa Civil de Vitória retira alerta de risco de deslizamentos
Com o objetivo de diminuir os transtornos e garantir a segurança da população, a Defesa Civil de Vitória realiza o monitoramento e mantém um esquema de plantão e vistoria das áreas de risco de Vitória. Uma equipe do órgão trabalha 24 horas de prontidão para atender a qualquer demanda da população. O munícipe pode acionar o plantão do órgão pelo telefone (27) 98818-4432.
Ocorrências
O temporal que atingiu a Capital na última segunda-feira (16) gerou 36 chamados de ocorrências, sendo 18 de natureza geológica e 18 por motivos estruturais. Foram registrados deslizamentos de terra em Forte São João, Santa Cecília, Gurigica, Consolação, Bonfim, São Benedito e Fradinhos.
Houve rolamento de blocos em Resistência, Cruzamento e São Benedito. Em bairros como Piedade, Gurigica, Estrelinha, Centro e Horto, foram registradas quedas de muros de imóveis. Foram interditados três imóveis, sendo dois em Forte São João e um em Estrelinha. Há duas famílias desalojadas no Forte São João.