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CHUVAS

Defesa Civil de Vitória retira alerta de risco de deslizamentos

Solo não está mais encharcado e saturado, diz coordenador do órgão

Publicado em 22 de Abril de 2018 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2018 às 12:40
Defesa Civil de Vitória realiza o monitoramento e mantém esquema de plantão e vistoria das áreas de risco da cidade Crédito: Wilbert Suave Silva/PMV
A Defesa Civil de Vitória retirou neste sábado (21) o estado de alerta emitido pelo município no último dia (17) devido ao intenso volume de chuva que, segundo a Prefeitura da Capital, foi de 174 milímetros.
"Retiramos o alerta pelo fato de o solo não estar mais encharcado e saturado e não existir registros de chuvas intensas na Capital nos últimos dias. Com isso, é reduzida a possibilidade de movimentação de terra", garantiu Jonathan Jantorno, coordenador da Defesa Civil de Vitória.
Defesa Civil de Vitória retira alerta de risco de deslizamentos
Com o objetivo de diminuir os transtornos e garantir a segurança da população, a Defesa Civil de Vitória realiza o monitoramento e mantém um esquema de plantão e vistoria das áreas de risco de Vitória. Uma equipe do órgão trabalha 24 horas de prontidão para atender a qualquer demanda da população. O munícipe pode acionar o plantão do órgão pelo telefone (27) 98818-4432.
Ocorrências
O temporal que atingiu a Capital na última segunda-feira (16) gerou 36 chamados de ocorrências, sendo 18 de natureza geológica e 18 por motivos estruturais. Foram registrados deslizamentos de terra em Forte São João, Santa Cecília, Gurigica, Consolação, Bonfim, São Benedito e Fradinhos.
Houve rolamento de blocos em Resistência, Cruzamento e São Benedito. Em bairros como Piedade, Gurigica, Estrelinha, Centro e Horto, foram registradas quedas de muros de imóveis. Foram interditados três imóveis, sendo dois em Forte São João e um em Estrelinha. Há duas famílias desalojadas no Forte São João.

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