Defesa Civil alerta: 51 bairros de Vitória com risco de deslizamentos

A Prefeitura de Vitória, por meio da Defesa Civil, emitiu um alerta de possibilidade de deslizamentos de terra e/ou rolamento de rochas em 51 bairros com áreas de risco na Capital do Espírito Santo. No fim do aviso, a Defesa Civil aconselha o morador que esteja em uma das áreas de risco se abrigue em local seguro até que cesse o período de chuva.
SEMANA DE CÉU NUBLADO E CHUVA
Depois do forte temporal que atingiu grande parte do Espírito Santo na noite de sábado (2), o Climatempo informou que o início da semana deve ser ainda de áreas de instabilidade, com chuvas a qualquer momento.
Nesta segunda-feira (29), as áreas de instabilidade continuam ativas no Espírito Santo. Na Grande Vitória e em São Mateus, o céu fica nublado e há poucos períodos de sol com probabilidade de chuva a qualquer momento. A temperatura se mantém amena na Capital, com máxima prevista de 25°C e mínima de 21°C.
Já na terça-feira (30), a instabilidade se afasta do Estado e, apesar de muitas nuvens, não deve chover e o sol aparece em alguns momentos. A máxima esperada é de 26°C e a mínima deve ser de 22°C.
A previsão do tempo para a quarta-feira (31), de acordo com o Incaper, é de aberturas de sol no Espírito Santo e expectativa de chuvas para muitas regiões. Na Grande Vitória, o dia deve ter ainda algumas nuvens e chuvas ocasionais.