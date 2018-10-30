Defesa Civil alerta: 51 bairros de Vitória com risco de deslizamentos

A Prefeitura de Vitória, por meio da Defesa Civil, emitiu um alerta de possibilidade de deslizamentos de terra e/ou rolamento de rochas em 51 bairros com áreas de risco na Capital do. No fim do aviso, aaconselha o morador que esteja em uma das áreas de risco se abrigue em local seguro até que cesse o período de chuva.