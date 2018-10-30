Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Defesa Civil alerta: 51 bairros de Vitória com risco de deslizamentos
Aviso de atenção

Defesa Civil alerta: 51 bairros de Vitória com risco de deslizamentos

O órgão também aconselha que o morador esteja em uma das áreas de risco se abrigue em local seguro até que cesse o período de chuva; veja lista de bairros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 22:29

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 22:29

Crédito: Wilbert Suave Silva | PMV | Arquivo
A Prefeitura de Vitória, por meio da Defesa Civil, emitiu um alerta de possibilidade de deslizamentos de terra e/ou rolamento de rochas em 51 bairros com áreas de risco na Capital do Espírito Santo. No fim do aviso, a Defesa Civil aconselha o morador que esteja em uma das áreas de risco se abrigue em local seguro até que cesse o período de chuva.
SEMANA DE CÉU NUBLADO E CHUVA
Depois do forte temporal que atingiu grande parte do Espírito Santo na noite de sábado (2), o Climatempo informou que o início da semana deve ser ainda de áreas de instabilidade, com chuvas a qualquer momento.
Nesta segunda-feira (29), as áreas de instabilidade continuam ativas no Espírito Santo. Na Grande Vitória e em São Mateus, o céu fica nublado e há poucos períodos de sol com probabilidade de chuva a qualquer momento. A temperatura se mantém amena na Capital, com máxima prevista de 25°C e mínima de 21°C.
Já na terça-feira (30), a instabilidade se afasta do Estado e, apesar de muitas nuvens, não deve chover e o sol aparece em alguns momentos. A máxima esperada é de 26°C e a mínima deve ser de 22°C.
A previsão do tempo para a quarta-feira (31), de acordo com o Incaper, é de aberturas de sol no Espírito Santo e expectativa de chuvas para muitas regiões. Na Grande Vitória, o dia deve ter ainda algumas nuvens e chuvas ocasionais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados