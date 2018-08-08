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Polêmica

Declaração polêmica de secretário da Saúde gera crise na Serra

Entre as críticas do secretário a um jornal da Serra, teve até acusação de servidor que trabalha embriagado; categoria quer retratação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 16:18

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 16:18

Secretário disse a jornal da Serra que prefeitura tem diagnóstico da atuação de servidores nas UPAs; relatório, segundo Benício, revela falhas e até funcionário indo trabalhar embriagado Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ
O Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes) informou que vai entrar na Justiça contra o secretário de Saúde da Serra, Benício Santos, após ele declarar a um veículo de comunicação que há casos de funcionários no município que não tinham condições de trabalhar devido ao alto estado de embriaguez. Revoltados com a afirmação, os servidores públicos da Serra emitiram uma nota de repúdio contra o secretário.
A declaração polêmica foi publicada no jornal Tribuna do Povo, da Federação das Associações de Moradores da Serra, na edição do mês de junho. No entanto, de acordo com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Espírito Santo (Sindienfermeiros-ES), Andressa Barcellos, foi na semana passada que os trabalhadores da área da saúde tiveram conhecimento da reportagem.
Segundo a publicação, um diagnóstico feito pela prefeitura detectou muitos desafios urgentes nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e maternidade. Identificamos o não cumprimento de carga horária; durante a passagem de plantão. O servidor ao invés de começar o atendimento, primeiro vai dormir, tomar café, assistir jornal e novela. Desta forma, deveria chegar às 7h, mas, na realidade, efetivamente começa às 8h. Há casos em que um servidor chegou sem condições nenhuma para trabalhar, devido a alto estado de embriaguez. Um outro caso, a situação de cansaço físico, devido estar trabalhando há 36 horas. No horário de almoço, o plantonista vai almoçar em casa, e demora de 3 a 4 horas, afirmou o secretário na publicação.
Porém, diante da afirmação, Andressa destaca que a administração municipal poderia ter aberto processos administrativos e sindicâncias para responsabilizar os servidores dos casos citados. São questões pontuais. O que ele (o secretário) faz é desmoralizar o servidor perante a comunidade. A prefeitura tem condições de resolver isso. Ele está dizendo que o serviço é uma bagunça e isso é inadmissível, explicou, acrescentando que o Sindienfermeiros-ES vai notificar a prefeitura para ter acesso ao diagnóstico citado na reportagem.
De acordo com Andressa, o assunto não foi discutido com os trabalhadores, nem com o sindicato que os representa. Na matéria fala que o Conselho Municipal de Saúde fez parte da reunião, mas eram apenas dois conselheiros. Então não tinha nem 50% do conselho presente e não tinham representantes dos trabalhadores. Eles não foram porque não foram convidados.
Na reportagem, em relação à possibilidade de terceirização das unidades de saúde, Santos ainda afirma que não vamos ter problemas com funcionários de férias e faltosos, com os que apresentam muitos atestados, com o que não gostam de se relacionar, isso porque haverá um processo de avaliação de cada servidor.
Sobre essa afirmação, Andressa ressalta que férias é um direito e não um problema. Isso é uma forma de desmoralizar o serviço público e parece que é para justificar a terceirização. Toda semana um profissional é agredido na Serra. A administração não pensa na saúde do trabalhador e o secretário não assume a responsabilidade para si.
GENERALIZAÇÃO
As colocações do secretário na publicação do jornal da Serra, segundo o advogado do Simes, Télvio Valim, generaliza os funcionários das unidades de saúde do município. O secretário coloca na conta dos servidores todo o caos em relação ao serviço prestado à comunidade como se os servidores fossem os responsáveis pelos desmandos que acontecem há anos.
Ainda de acordo com Valim, há servidores que desempenham suas funções de forma plena e, ao generalizar os funcionários, o secretário gera um dano moral coletivo. Vamos entrar com uma ação para buscar essa reparação moral para essa classe de trabalhadores, no nosso caso, os servidores que são médicos.
Uma notificação à Secretaria de Direitos Humanos da Serra também está sendo elaborada pelo Sindienfermeiros-ES por conta da desqualificação dos servidores e por ele (o secretário) colocar direitos e garantias como problemas, explicou Andressa Barcellos. Os servidores estão indignados com isso. Um grupo de servidores foi até a Câmara de Vereadores e uma audiência pública foi marcada para o próximo dia 14 para discutir as questões da saúde do município, ressaltou a presidente do Sindienfermeiros-ES.
OUTRO LADO
Acionada pela reportagem, a Prefeitura da Serra não se posicionou em relação às declarações do secretário de Saúde, Benício Santos, ao jornal Tribuna do Povo. 
Por meio de nota, a administração municipal apenas descreveu os investimentos que tem feito na área da saúde como a contratação de 380 novos servidores da saúde; reforço no quadro de vigilantes das unidades de saúde; aquisição de 250 novos aparelhos de ar condicionado, novos armários vitrines, biombos, novas balanças para adultos e crianças, cadeira fixa de digitador, dez novos aparelhos de cardiogramas e monitores cardíacos; além do investimento de quase R$ 2 milhões em itens de informática.

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