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Greve do Rodoviários

De um total de 1.500, só 50 ônibus rodaram, diz secretário

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse que o governo mantém aberto o diálogo com o representantes do Sindiroviários

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 05:54

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

12 ago 2019 às 05:54
O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno informou que apenas 50 ônibus do Sistema Transcol estão circulando na manhã desta segunda-feira (12) por conta da greve dos rodoviários. Ao todo, a frota conta com 1.500 veículos. 
Viação Satélite, em Cariacica, na manhã de paralisação dos rodoviários nesta segunda-feira (12) Crédito: Diony Silva/TV Gazeta
Damasceno informou que o Governo está analisando quais medidas judiciais deve adotar para garantir que o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) cumpra a ordem judicial que determina 75% da frota do Transcol em circulação na Grande Vitória.
> Greve dos rodoviários: acompanhe reflexos da paralisação na Grande Vitória
Em entrevista à TV Gazeta na manhã desta segunda-feira (12), o secretário informou que o governo tem mantido o diálogo com os rodoviários. “Na sexta-feira (09) fomos informados desta ação prevista para o dia de hoje. Descabida, desproporcional. Nós nunca fugimos do debate, precisamos ter o diálogo, e a população não pode ser prejudicada por causa disso”, disse o secretário.
O Sindirodoviários é contra os os novos tipos de ônibus, refrigerados, e sem a presença de cobradores, que deveriam começar a rodar nesta segunda-feira (12). O sindicato entende que a medida vai ocasionar mais demissões, em pleno contexto de desemprego em alta. O governo diz que determinou às empresas requalificação desses trabalhadores.
> Não chegou ao trabalho por conta da greve? Veja seus direitos
Nós estamos aguardando o sindicato para conversar. Levantamos 10 pontos de melhoria para o cobrador. Já garantimos 100% dos empregos, ninguém será demitido em função da implantação dos ônibus com ar condicionado. Isso já foi afirmado. Nós vamos assinar um documento, se necessário, para provar que não vamos demitir nenhum cobrador”, garantiu.
 

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