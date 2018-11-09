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Vila Velha

De stand-up a trator, moradores usam o que podem para fugir de alagamento

Em bairros de Vila Velha, moradores enfrentam alagamentos por conta da forte chuva e fazem o que podem para sair de casa

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 14:13
Moradores utilizam stand-up paddle e trator para sair de casa em alagamentos Crédito: Reprodução
De stand up paddle a trator, os moradores da Grande Vitória começaram a usar a criatividade para sair de casa na chuva intensa e incessante desde a tarde desta quinta-feira (8).
A designer de unhas Rayanne Bona mora na Rua Jardim Mirim, em Cobilândia, Vila Velha, e registrou quando um homem passou de stand-up paddle e remando em frente à casa dela, na manhã desta sexta-feira (9).
"Até agora passou esse stand-up aqui em frente à minha casa, mas na rua de trás já passaram de caiaque e até em cima da tampa de um isopor. Aqui está horrível, nem nas chuvas de 2013 alagou tanto assim", conta Rayanne, que também disse que precisou utilizar um macaco para elevar o carro e evitar que a água entre no veículo.
> Acompanhe em tempo real os efeitos da chuva no Espírito Santo
Outro caso curioso aconteceu no bairro Alvorada, também em Vila Velha, nesta sexta-feira (9). Uma mulher filmou o momento em que o pai saiu para comprar pão, e até aí tudo normal, se não fosse pelo fato de ele utilizar um trator para isso.
> Vila Velha: aulas da rede municipal são suspensas nesta sexta-feira
"O meu pai está indo comprar pão de trator, quem quiser pão, ir ao supermercado dar uma voltinha na rua, é só chamar", diz a mulher no vídeo. Ainda em Vila Velha, No bairro Terra Vermelha, um morador utilizou um caiaque para poder circular pelas ruas, que estão tomadas pela água. 
Confira abaixo os registros curiosos.

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