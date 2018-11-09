De stand-up a trator, moradores usam o que podem para fugir de alagamento

Moradores utilizam stand-up paddle e trator para sair de casa em alagamentos Crédito: Reprodução

De stand up paddle a trator, os moradores da Grande Vitória começaram a usar a criatividade para sair de casa na chuva intensa e incessante desde a tarde desta quinta-feira (8).

A designer de unhas Rayanne Bona mora na Rua Jardim Mirim, em Cobilândia, Vila Velha, e registrou quando um homem passou de stand-up paddle e remando em frente à casa dela, na manhã desta sexta-feira (9).

"Até agora passou esse stand-up aqui em frente à minha casa, mas na rua de trás já passaram de caiaque e até em cima da tampa de um isopor. Aqui está horrível, nem nas chuvas de 2013 alagou tanto assim", conta Rayanne, que também disse que precisou utilizar um macaco para elevar o carro e evitar que a água entre no veículo.

Outro caso curioso aconteceu no bairro Alvorada, também em Vila Velha, nesta sexta-feira (9). Uma mulher filmou o momento em que o pai saiu para comprar pão, e até aí tudo normal, se não fosse pelo fato de ele utilizar um trator para isso.

"O meu pai está indo comprar pão de trator, quem quiser pão, ir ao supermercado dar uma voltinha na rua, é só chamar", diz a mulher no vídeo. Ainda em Vila Velha, No bairro Terra Vermelha, um morador utilizou um caiaque para poder circular pelas ruas, que estão tomadas pela água.