Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • De professor a empresário: a importância de Pignaton na educação do ES
Luto no ES

De professor a empresário: a importância de Pignaton na educação do ES

Formado em farmácia e bioquímica, ele sempre gostou de ensinar. Ao lado da esposa, construiu o Leonardo da Vinci em apenas seis meses

Publicado em 22 de Julho de 2018 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2018 às 20:31
José Antônio Pignaton em foto de arquivo no Jornal A GAZETA Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo
Fundador de uma das escolas particulares mais importantes de Vitória, o Leonardo da Vinci, José Antônio Pignaton foi antes de tudo um ótimo professor. Até virar empresário, o "professor Pig", como era carinhosamente chamado, frequentou muitas salas de aula, ensinou química e deu aula em cursos pré-vestibulares. Aos 69 anos, Pignaton morreu neste domingo (22), mas deixou um importante legado para a educação do Espírito Santo.  
Formado em farmácia e bioquímica, ele sempre gostou de ensinar. Com dois filhos e quatro netos, é tido pela família como homem extremamente doce e carinhoso. Para o cunhado, Victor Humberto Biazutti, ficam as lembranças de um grande ser humano.
"Ele começou a vida dando muita aula, professor mesmo, ia de uma escola para a outra. Sempre gostou muito de ensinar. Pessoa absolutamente doce, ajudava muita gente. Sempre ajudou todo mundo, um grande pai, muito carinhoso, grande avô dos quatro netos. Sempre foi de abraçar muito o Lucca, o Victor, a Carlotta e o Leopoldo, de dar a vida e viver para os netos, para a família. Tinha muitos amigos, era muito querido", conta Biazutti, sem esconder a emoção.
ESCOLA CONSTRUÍDA EM 6 MESES
Ao lado da esposa, Maria Helena, Pignaton fundou o Centro Educacional Leonardo da Vinci em 1990. A escola, que desde o começo se caracterizou pelo modelo inovador de educação, foi construída em apenas seis meses.
"Ele deu aula no curso Miguel Couto de Medicina, que depois ele virou sócio e transformou em Nacional. Deu aula em outros cursinhos e, depois, ao lado da Maria Helena, ergueu o Leonardo. Eles fizeram tudo em seis meses. Compraram o terreno, construíram, conseguiram autorização do MEC e contrataram os professores. Desde o início todas as famílias eram muito parceiras da escola", lembra o cunhado, sem deixar de mencionar as qualidades da escola.
Centro Educacional Leonardo da Vinci foi vendido em 2018 Crédito: Vitor Jubini | GZ
"Uma escola que sempre acreditou muito na formação do cidadão, e não só no vestibular. Muita ênfase nas artes e não só nas matérias curriculares normais. Ele se empenhou a vida inteira para dar às famílias capixabas um ensinamento que tornasse a pessoa uma pessoa muito melhor. Um projeto belíssimo, que agora completa 30 anos", afirma Biazutti.
LEONARDO FOI VENDIDO EM 2018
O Centro Educacional Leonardo da Vinci foi vendido neste ano para a maior empresa de educação privada do Brasil e uma das maiores do mundo, a Kroton. Com a venda da escola, Pignaton passou a ser um dos conselheiros da Kroton.
"O projeto dele e de Maria Helena foi coroado com total êxito. O que a Kroton pretende é implantar no Brasil diversas escolas no padrão Leonardo da Vinci, se espelhar no sucesso e na filosofia muito pura da escola. Agora era a hora dele usufruir de toda uma vida dedicada à educação. Era um cara rígido, mas extremamente carinhoso com os alunos. Ele foi muito cedo", lamenta.
CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI
- O Centro Educacional Leonardo da Vinci foi fundado há 29 anos por Maria Helena Salviato Biasutti Pignaton e José Antônio Gorza Pignaton.
- A instituição, localizada em Santa Lúcia, Vitória, atua da educação infantil ao ensino médio.
- A escola tem 1.250 alunos, mesmo número de quando foi fundada na década de 1990.
- Cerca de 300 colaboradores, entre professores e funcionários, trabalham na instituição.
- A estrutura da escola conta com um teatro, um anfiteatro, dois auditórios, sete quadras esportivas, duas piscinas e uma praça de convivência com 3 mil metros quadrados, além de três refeitórios, bibliotecas e laboratórios.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados