De champanhe a torresmão nos novos quiosques de Camburi

Quiosque Barlavento (K1) será um beach bar, com dois pavimentos. Em reforma, será aberto em janeiro Crédito: Projeção/Ecos Eventos

A orla de Camburi, em Vitória estará de cara nova neste verão. Junto aos sete quiosques já em funcionamento, outros dois vão ser reabertos após reforma até o Natal, e mais um na segunda quinzena de janeiro. Por lá, os clientes vão encontrar de torresmão a espumante, indicando um cardápio diversificado de comidas e bebidas.

Os frequentadores também poderão ser atendidos na areia da praia e até um playground estará disponível para as famílias com crianças. As novidades estarão concentradas nos quiosques situados entre o Píer de Iemanjá e a Avenida Adalberto Simão Nader.

Com previsão de inauguração até o próximo dia 25, o quiosque Gaivota (K2) se apresenta como uma opção pé na areia, uma vez que vai instalar mesas para além do deque. No cardápio, os tradicionais peroá e camarão fritos, e alguns pratos mais sofisticados, como arroz de polvo e mariscada.

O Caranguejo do Assis (K6) também deve aportar na orla de Camburi na mesma data, colocando como carro-chefe o caranguejo e opções variadas de frutos do mar. Para a garotada que vai se divertir no local, haverá um parquinho.

Alguns desses quiosques também estão programando festas de Réveillon.

Para janeiro, está no cronograma a abertura do Barlavento (K1), com um conceito de beach bar e lounge, montado em uma estrutura diferenciada, de dois pavimentos. No primeiro, área de bar com comida contemporânea e drinques diversos e, no segundo, um espaço para apresentações de DJs e encontros para contemplar o pôr do sol.

Já em funcionamento, o Regina Maris (K3) tem foco em frutos do mar, mas ainda pretende agradar os botequeiros com o torresmão e também quem curte um espumante. No Moqueka Prime (K4), também não vai faltar a porção de torresmo e, além disso, o cardápio vai oferecer picanha grelhada e peixe a fim de atender todos os gostos. O Panela de Barro (K5), cujo nome foi escolhido para homenagear as paneleiras de Goiabeiras, traz a culinária de boteco junto com pratos típicos capixabas para a praia.

Os três quiosques vão ser reformados após o carnaval, com a instalação de cobertura do deque.

DEPOIS DO VERÃO

O K7, que será um espaço de sushi bar e lounge, só deve ser aberto ao público a partir de março, com culinária japonesa e drinques diferenciados.

No trecho da orla da Avenida Adalberto Simão Nader até Jardim Camburi, quatro quiosques tradicionais mantêm o funcionamento e três estão fechados. A Ecos Eventos, que venceu a licitação para administrar todos os quiosques de Camburi, já deu entrada no projeto junto à Prefeitura de Vitória para poder fazer a reforma também dessas unidades.

Assim que a análise for concluída, a concessionária vai abrir uma espécie de concorrência para os empresários que quiserem se candidatar a investir nas obras e montar um negócio no local. Quem já está instalado também deverá apresentar uma proposta na disputa, se quiser manter a atividade.

A Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV) informa, por nota, que os projetos de melhorias dos quiosques localizados em Jardim Camburi foram protocolados em 29 de outubro e que estão em análise pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Sedec). As obras de melhorias ocorrerão após o final do verão. Os quiosques 1 a 7 já tiveram seus projetos aprovados e estão seguindo a prioridade de acordo com o pedido da concessionária.

Para não perder o verão, resolvemos trabalhar da forma como está e, no pós-verão, nossa intenção é entrar com a reforma imediatamente dos demais quiosques, conclui Raimundo Nonato, diretor da Ecos.

No espaço do K6 funcionará o Caranguejo do Assis, que será inaugurado até o Natal Crédito: Projeção/Ecos Eventos

VEJA COMO SERÁ CADA UNIDADE

Quiosques

Barlavento (K1)

Será um beach bar, com dois pavimentos, servindo comida contemporânea e drinques. No mezanino, haverá apresentação de DJs. Em reforma, será aberto ao público em janeiro. De terça a quinta-feira, das 13 às 23h; e de sexta a domingo, a partir das 11h.

Gaivota (K2)

Previsto para inaugurar até o próximo dia 25, vai ter um espaço para instalar ao menos 30 jogos de mesa na areia, além do deque. No cardápio, peroá, camarão frito, arroz de polvo e até feijoada. No verão, vai funcionar diariamente, das 9 às 23h.

Regina Maris (K3)

Já aberto, tem no cardápio frutos do mar, torresmão e espumante. Vai reformar após o verão e pretende instalar uma cozinha de finalização aberta ao público. No verão, todos os dias, das 9 às 23h.

Moqueka Prime (K4)

Também já aberto, tem cardápio variado: torresmo, picanha e frutos do mar. Atende das 9h às 23h; no domingo, até as 18h. Reforma após o verão.

Panela de Barro (K5)

Em funcionamento, reúne comida de boteco e culinária capixaba. De terça a sábado, das 11h às 23h; e, no domingo, das 10h às 18h. Reforma após o verão.

Caranguejo do Assis (K6)

Com o mesmo conceito do restaurante de Vila Velha  com o caranguejo em destaque  inaugura até o Natal. No local, haverá um parquinho. Das 10h às 23h.

Sushi Bar (K7)

Espaço voltado à culinária japonesa, só vai ser aberto a partir de março.

Jardim Camburi

Para a reforma dos sete quiosques no trecho de Jardim Camburi, o projeto está em análise na prefeitura. Mas, no momento, há quatro em funcionamento.

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