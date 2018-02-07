De bailinho a blocos, veja a programação de carnaval para as crianças

Se até bem pouco tempo atrás a criançada não tinha vez para pular carnaval, em 2018 os pequenos terão mais opções para curtir junto com os pais. Bailinho, blocos, marchinha e brincadeiras estão na lista de atrações voltadas para as crianças. Veja o que fazer.
VITÓRIA
- Bailinho infantil no Shopping Vitória
Data: 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, a partir de 15h, na praça central
Às 16h, terá bloquinho de fanfarra no andar de baixo; tudo de graça.
- Oficina de arte e brincadeiras no Parque Botânico
Data: 10 e 11, das 8h às 17h, em Jardim Camburi
O clima carnavalesco está no Parque Botânico com a oficina de arte "Toca o pandeiro" e muitas brincadeiras que remetem à data. O parque não abrirá durante o carnaval oficial, na segunda (12) e na terça (13), mas seu funcionamento será mantido nos demais dias. Toda as atividades são gratuitas. Para participar das oficinas, é preciso se inscrever na administração do parque no dia da atividade de interesse. Mais informações pelo telefone 3333-6200.
- Bloco Regionalzinho da Nair
Data: 10 (sábado), das 15 às 19h, no Parque Moscoso
A versão infantil do Regional da Nair promete animar a folia das crianças com apresentações circenses e cortejo com os músicos.
- Bloco Tô Baby
Data: 11 (domingo), das 16 às 19h, no bairro Jardim Camburi
Palhaços, pula-pula e marchinhas infantis irão garantir a diversão das crianças no Tô Baby.
VILA VELHA
- Bailinho no Shopping Vila Velha
Data: de 10 a 13, das 16h às 19h
A diversão está garantida com a presença da turma do Macakids, bandinha, desfile de fantasias, pintura facial, oficina de máscaras, colar havaiano e muitas opções para as crianças, na entrada da Rua Juscelino Kubitscheck, térreo, Shopping Vila Velha. O evento é gratuito.
- Confecção de máscaras no Museu Vale
Data: 10 e 11, das 11h às 17h
Neste final de semana, o Museu Vale vai oferecer oficinas gratuitas para confecção de máscaras de carnaval. A família toda pode entrar no clima da folia e participar. O Museu funciona em seu horário habitual, das 10h às 18h, no final de semana. O espaço estará fechado durante o carnaval, de segunda a quarta, retornando às atividades na quinta-feira, 15.
- Bloco "Mãmãe, eu posso ir?" no Boulevard Shopping Vila Velha
Data: 10 e 11 de fevereiro, das 15h às 18h30
Não é necessário fazer inscrição. O evento é gratuito e aberto para todas as idades.
(Com informações da coluna Ziriguidum)