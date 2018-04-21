Da Apae para a Ufes: a história de superação de dois irmãos

Samuel dos Santos Martins, estudante, 22. Atrás da mãe, Lúcia, e do irmão, Bruno Crédito: Bernardo Coutinho

Muita força de vontade, coragem, sonhos e metas. Esses foram os ingredientes determinantes para a conquista dos irmãos Samuel dos Santos Martins, 22, e Bruno dos Santos Martins, 25. Os dois têm deficiência intelectual e o mais velho também é autista. Em março, eles receberam a notícia que mudou a vida deles e foi a concretização de um sonho: ambos conquistaram uma vaga na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Samuel vai cursar Ciências Sociais e Bruno, Serviço Social.

Eu conheço as limitações que tenho. Mas eu vou tentar superá-las e superar esse novo desafio que tenho na minha vida, promete Bruno.

Antes de se tornarem universitários, os irmãos frequentaram, por cerca de 12 anos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

O local, aliás, foi fundamental para essa conquista dos jovens. Eles contam que foi a Apae que abriu as portas para eles. Na escola regular nós sofríamos muito bullying. Mas na Apae temos amigos, fazíamos teatro, lembra Samuel.

A mãe dos rapazes, Lúcia Mara dos Santos Martins, está super orgulhosa da conquista dos jovens e se derrete. Eles são minha inspiração de vida.

PREPARAÇÃO

Os irmãos frequentavam a unidade da Apae da Serra. Para o presidente da Federação das Apaes do Espírito Santo, Vanderson Pedruzi Gaburo, a conquista é motivo de comemoração e incentivo para continuar o trabalho já desenvolvido.

Vamos continuar trabalhando para que outras pessoas com deficiência intelectual acessem o espaço universitário, promete Pedruzi Gaburo

Os irmãos Bruno, 25, e Samuel, 22, contam como foi conquistar a aprovação na Ufes.

Como foi a escolha pro curso?

Samuel: Eu quis Ciências Sociais porque me inspirei na minha mãe. Ela é meu grande modelo.

Bruno: Serviço social era minha segunda opção. A primeira era Direito. Mas é muito concorrido optei por Serviço Social mesmo.

Como receberam a notícia sobre a aprovação?

Bruno: Foi nossa mãe que me ligou e deu a notícia. Ficamos muito felizes.

Samuel: Quase não acreditei quando nossa mãe disse. Achei que fosse um trote, até que vi nossos nomes na lista de aprovados.

Qual é expectativa para as aulas?

Bruno: Eu vou tentar superar esse novo desafio e vou surpreender a todos que vão estar comigo.

Samuel: Pretendo mostrar para as pessoas que a gente tem sonhos. Pessoas como a gente tem vida, sentimentos e capacidade.

Qual é o papel da Apae nessa conquista?