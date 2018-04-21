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Desafio

Da Apae para a Ufes: a história de superação de dois irmãos

Samuel, 22, e Bruno, 25, têm deficiência intelectual e vão fazer entrar para a graduação

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 01:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 01:33
Samuel dos Santos Martins, estudante, 22. Atrás da mãe, Lúcia, e do irmão, Bruno Crédito: Bernardo Coutinho
Muita força de vontade, coragem, sonhos e metas. Esses foram os ingredientes determinantes para a conquista dos irmãos Samuel dos Santos Martins, 22, e Bruno dos Santos Martins, 25. Os dois têm deficiência intelectual e o mais velho também é autista. Em março, eles receberam a notícia que mudou a vida deles e foi a concretização de um sonho: ambos conquistaram uma vaga na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Samuel vai cursar Ciências Sociais e Bruno, Serviço Social.
Eu conheço as limitações que tenho. Mas eu vou tentar superá-las e superar esse novo desafio que tenho na minha vida, promete Bruno.
Antes de se tornarem universitários, os irmãos frequentaram, por cerca de 12 anos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).
O local, aliás, foi fundamental para essa conquista dos jovens. Eles contam que foi a Apae que abriu as portas para eles. Na escola regular nós sofríamos muito bullying. Mas na Apae temos amigos, fazíamos teatro, lembra Samuel.
A mãe dos rapazes, Lúcia Mara dos Santos Martins, está super orgulhosa da conquista dos jovens e se derrete. Eles são minha inspiração de vida.
PREPARAÇÃO
Os irmãos frequentavam a unidade da Apae da Serra. Para o presidente da Federação das Apaes do Espírito Santo, Vanderson Pedruzi Gaburo, a conquista é motivo de comemoração e incentivo para continuar o trabalho já desenvolvido.
Vamos continuar trabalhando para que outras pessoas com deficiência intelectual acessem o espaço universitário, promete Pedruzi Gaburo
Os irmãos Bruno, 25, e Samuel, 22, contam como foi conquistar a aprovação na Ufes.
Como foi a escolha pro curso?
Samuel: Eu quis Ciências Sociais porque me inspirei na minha mãe. Ela é meu grande modelo.
Bruno: Serviço social era minha segunda opção. A primeira era Direito. Mas é muito concorrido optei por Serviço Social mesmo.
Como receberam a notícia sobre a aprovação?
Bruno: Foi nossa mãe que me ligou e deu a notícia. Ficamos muito felizes.
Samuel: Quase não acreditei quando nossa mãe disse. Achei que fosse um trote, até que vi nossos nomes na lista de aprovados.
Qual é expectativa para as aulas?
Bruno: Eu vou tentar superar esse novo desafio e vou surpreender a todos que vão estar comigo.
Samuel: Pretendo mostrar para as pessoas que a gente tem sonhos. Pessoas como a gente tem vida, sentimentos e capacidade.
Qual é o papel da Apae nessa conquista?
Bruno: Ela abriu várias as portas pra gente. Ajudou com que eu me abrisse. E ajudou a me aceitar como eu sou. Falo com orgulho que sou aluno Apae.

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