Curva da Jurema está totalmente interditada para banho em Vitória

Péssima notícia para quem curte a praia da Curva da Jurema, em Vitória. O teste de balneabilidade divulgado pela Prefeitura de Vitória aponta que a praia está imprópria para banho. Dos 26 pontos analisados, 17 estão liberados. Os resultados são válidos até o dia 12 de julho.
A balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. É realizada, semanalmente, por meio da coleta de amostras de águas em 26 pontos da Capital e análise laboratorial para a avaliação do indicador coliformes termotolerante.
OS PONTOS E OS RESULTADOS
Pontos Liberados
Ponto 01A - Jardim Camburi - Próximo ao viaduto Araceli Cabreira Crespo
Ponto 02 - Jardim Camburi - Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini com a Rua Silvino Grecco)
Ponto 02A - Aeroporto (Praia de Camburi - Avenida Dante Michelini - em frente à entrada da antiga Feira dos Municípios)
Ponto 03: Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini - a 150 metros antes do 2° pier)
Ponto 04: Mata da Praia (Avenida Dante Michelini - Esquina com a avenida Adalberto Simão Nader)
Ponto 05: Mata da Praia (Avenida Dante Michelini - Esquina com avenida Nicolau Von Shilgen)
Ponto 06: Jardim da Penha (Avenida Dante Michelini - Esquina com a rua Comissário Otávio Queiroz)
Ponto 07: Jarim da Penha (Avenida Dante Michelini - Esquina com a rua Eugenilio Ramos)
Ponto 10: Praia do Canto (80 metro após o Iate Clube)
Ponto 11 - Praia do Canto (80 metros antes da ponte da Ilha do Frade)
Ponto 15 - Ilha da Frade (Praia da Direita)
Ponto 16: Ilha da Frade (Praia das Castanheiras)
Praia 17: Ilha do Frade (Rua Desembargador Alfredo Cabral, em frente ao n° 1255)
Ponto 18: Ilha do Boi (Praia do Nenel)
Ponto 19: Ilha do Boi (Praia Grande)
Ponto 21 - Enseada do Suá (Praia do Meio - Embaixo da 3ª ponte)
Pontos interditados
Ponto 19: Ilha do Boi (Praia Grande)
Ponto 22 - Santo Antônio - Praia de Santo Antônio (Academia Popular)
Ponto 23 - Santa Luiza - Canal da Passagem (Próximo a Ponte da Passagem - Jardim da Penha)
Ponto 24 - Jesus de Nazareth
Pontos impróprios
Ponto 12 - Enseada do Suá (Praia de Santa Helena - 100 metros após a ponte da Ilha do Frade)
Ponto 12A - Praia do Canto (Praça dos Desejos (em frente à Escola de Velas)
Ponto 13 - Enseada do Suá - Praia de Santa Helena (200 metros antes das barracas da Curva da Jurema)
Ponto 14 - Enseada do Suá - Praia de Santa Helena (Em frente as barracas da Curva da Jurema)
Ponto 20 - Enseada do Suá (Praia do Suá - Ao lado da Capitania dos Portos)