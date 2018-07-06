Curva da Jurema está totalmente interditada para banho em Vitória

Banhistas aproveitam o dia de sol para se divertirem na Praia Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

Péssima notícia para quem curte a praia da Curva da Jurema, em Vitória. O teste de balneabilidade divulgado pela Prefeitura de Vitória aponta que a praia está imprópria para banho. Dos 26 pontos analisados, 17 estão liberados. Os resultados são válidos até o dia 12 de julho.

A balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. É realizada, semanalmente, por meio da coleta de amostras de águas em 26 pontos da Capital e análise laboratorial para a avaliação do indicador coliformes termotolerante.

Curva da Jurema interditada para banho Crédito: Reprodução/PMV

OS PONTOS E OS RESULTADOS

Pontos Liberados

Ponto 01A - Jardim Camburi - Próximo ao viaduto Araceli Cabreira Crespo

Ponto 02 - Jardim Camburi - Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini com a Rua Silvino Grecco)

Ponto 02A - Aeroporto (Praia de Camburi - Avenida Dante Michelini - em frente à entrada da antiga Feira dos Municípios)

Ponto 03: Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini - a 150 metros antes do 2° pier)

Ponto 04: Mata da Praia (Avenida Dante Michelini - Esquina com a avenida Adalberto Simão Nader)

Ponto 05: Mata da Praia (Avenida Dante Michelini - Esquina com avenida Nicolau Von Shilgen)

Ponto 06: Jardim da Penha (Avenida Dante Michelini - Esquina com a rua Comissário Otávio Queiroz)

Ponto 07: Jarim da Penha (Avenida Dante Michelini - Esquina com a rua Eugenilio Ramos)

Ponto 10: Praia do Canto (80 metro após o Iate Clube)

Ponto 11 - Praia do Canto (80 metros antes da ponte da Ilha do Frade)

Ponto 15 - Ilha da Frade (Praia da Direita)

Ponto 16: Ilha da Frade (Praia das Castanheiras)

Praia 17: Ilha do Frade (Rua Desembargador Alfredo Cabral, em frente ao n° 1255)

Ponto 18: Ilha do Boi (Praia do Nenel)

Ponto 19: Ilha do Boi (Praia Grande)

Ponto 21 - Enseada do Suá (Praia do Meio - Embaixo da 3ª ponte)

Pontos interditados

Ponto 19: Ilha do Boi (Praia Grande)

Ponto 22 - Santo Antônio - Praia de Santo Antônio (Academia Popular)

Ponto 23 - Santa Luiza - Canal da Passagem (Próximo a Ponte da Passagem - Jardim da Penha)

Ponto 24 - Jesus de Nazareth

Pontos impróprios

Ponto 12 - Enseada do Suá (Praia de Santa Helena - 100 metros após a ponte da Ilha do Frade)

Ponto 12A - Praia do Canto (Praça dos Desejos (em frente à Escola de Velas)

Ponto 13 - Enseada do Suá - Praia de Santa Helena (200 metros antes das barracas da Curva da Jurema)

Ponto 14 - Enseada do Suá - Praia de Santa Helena (Em frente as barracas da Curva da Jurema)