Curva da Jurema e ilhas do Boi e do Frade têm praias impróprias no feriado

Banhistas aproveitam o dia de sol na Praia Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

A previsão do tempo para Vitória durante o feriado da Independência e aniversário da capital é de sol e poucas nuvens, o que é uma boa notícia para quem quer curtir as praias da cidade. Porém, segundo o resultado do teste de balneabilidade, divulgado nesta quinta-feira (6), alguns pontos estão impróprios para banho de mar.

A Praia de Camburi está inteira própria para banho, de Jardim Camburi até o final do bairro Jardim da Penha. Outros pontos liberados são: a praia principal da Ilha do Boi, o ponto 12 e o ponto 15 próximo a ponte da Ilha do Frade, a Praia das Castanheiras na Ilha do Frade e o ponto 10 na Praia do Canto.

PONTOS IMPRÓPRIOS

Na Ilha do Boi, a Praia do Nenel está classificada como imprópria. O ponto 14 em frente aos quiosques da Curva da Jurema também está impróprio, assim como o trecho da Ilha do Frade na Rua Desembargador Alfredo Cabral, em frente ao nº 1255.

O alerta é o mesmo na Praia do Canto, 80 metros antes da ponte da Ilha do Frade e em frente à Escola de Velas, na Praça dos Desejos. Por lá, os banhistas devem evitar o banho de mar nesta semana.

Menos badalada, a Praia do Meio, embaixo da Terceira Ponte também está imprópria para banho.