Publicado em 9 de outubro de 2019 às 20:18
- Atualizado há 6 anos
Um curto-circuito na Estação de Tratamento Carapina, na Serra, ocorrido na manhã desta quarta-feira (9), fez com que a Cesan paralisasse o abastecimento de água para bairros de Vitória, Serra e Fundão.
De acordo com a companhia, os reparos já estão sendo realizados e a previsão é de que sejam concluídos até as 21 horas desta quarta-feira (9). O abastecimento será normalizado gradativamente em até 24 horas após a conclusão dos serviços. A Cesan orienta que a população reduza o consumo de água e evite desperdício para que não falte água.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o