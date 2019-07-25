Curto-circuito assusta pacientes de hospital da Serra

Publicado em 25 de julho de 2019 às 14:47
- Atualizado há 6 anos
Um incidente assustou pacientes do Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, na manhã desta quinta-feira (25). Um curto-circuito na parede lateral de uma enfermaria fez com que parte da estrutura fosse queimada, mas de acordo com a direção do hospital, a sala já estava desocupada para reparos e ninguém ficou ferido.
A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) afirma que a equipe de manutenção, que trabalha 24 horas na unidade, junto à engenharia da Sesa, já estão avaliando a situação e fazendo os acertos necessários. A direção ressalta que o hospital está funcionando normalmente e não houve prejuízos no atendimento.
