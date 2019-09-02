Curso vai ajudar quem quer abrir o próprio negócio no Espírito Santo

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 22:21
- Atualizado há 6 anos
O Governo do Estado divulgou uma série de ações sociais de combate à violência e criminalidade nesta segunda-feira (2), através do programa Estado Presente em Defesa da Vida. Entre elas está o Capacitar para Empreender, que pretende qualificar moradores das comunidades para criarem novos negócios, gerando trabalho e renda. De acordo com informações divulgadas pelo órgão, serão realizados 12 mil atendimentos até 2022.
O órgão líder deste projeto é a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). Atualmente, a agência realiza parcerias com o programa "Qualificar" no Projeto Delas, e faz ações de atendimento com as Unidades Móveis para formalização e orientação de empreendedores e registro de artesãos. Pessoas com potencial para empreender é o grande público alvo do projeto.
O Capacitar para Empreender é destinado aos empreendedores que queiram se qualificar para obter sucesso na gestão dos seus negócios, além de ampliar a geração de trabalho e renda.
O governo afirma que um total de 670 atendimentos foram realizados no 1º semestre de 2019, e a previsão é de que 330 ainda sejam feitos até o final desde ano. Para 2020 e 2021, são esperados 3,5 mil atendimentos por ano. Já em 2022, serão 3 mil atendimentos.
SOBRE O ESTADO PRESENTE
Oito cidades vão receber os projetos anunciados pelo governo, que já tem início este ano. São elas:
- Vitória
- Vila Velha
- Serra
- Cariacica
- Cachoeiro de Itapemirim
- Colatina
- Linhares
- São Mateus.
A escolha dos municípios, segundo o governo, foi feita com base em oito indicadores que mostram a vulnerabilidade social destes locais:
- Homicídios em geral
- Homicídios de mulheres
- Número de socioeducandos acautelados
- Taxa de abandono do Ensino Fundamental II
- Taxa de abandono do Ensino Médio
- Percentual de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos
- Renda domiciliar per capita
- Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o