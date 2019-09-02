Capacitar para Empreender

Curso vai ajudar quem quer abrir o próprio negócio no Espírito Santo

Previsão do governo estadual é de que 330 atendimentos ainda sejam realizados este ano; veja detalhes

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 22:21 - Atualizado há 6 anos

Programa "Capacitar para Empreender" deve realizar novos atendimentos ainda este ano Crédito: Divulgação

O Governo do Estado divulgou uma série de ações sociais de combate à violência e criminalidade nesta segunda-feira (2), através do programa Estado Presente em Defesa da Vida. Entre elas está o Capacitar para Empreender, que pretende qualificar moradores das comunidades para criarem novos negócios, gerando trabalho e renda. De acordo com informações divulgadas pelo órgão, serão realizados 12 mil atendimentos até 2022.

O órgão líder deste projeto é a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). Atualmente, a agência realiza parcerias com o programa "Qualificar" no Projeto Delas, e faz ações de atendimento com as Unidades Móveis para formalização e orientação de empreendedores e registro de artesãos. Pessoas com potencial para empreender é o grande público alvo do projeto.

O Capacitar para Empreender é destinado aos empreendedores que queiram se qualificar para obter sucesso na gestão dos seus negócios, além de ampliar a geração de trabalho e renda.

O governo afirma que um total de 670 atendimentos foram realizados no 1º semestre de 2019, e a previsão é de que 330 ainda sejam feitos até o final desde ano. Para 2020 e 2021, são esperados 3,5 mil atendimentos por ano. Já em 2022, serão 3 mil atendimentos.

SOBRE O ESTADO PRESENTE

Oito cidades vão receber os projetos anunciados pelo governo, que já tem início este ano. São elas:

- Vitória

- Vila Velha

- Serra

- Cariacica

- Cachoeiro de Itapemirim

- Colatina

- Linhares

- São Mateus.

A escolha dos municípios, segundo o governo, foi feita com base em oito indicadores que mostram a vulnerabilidade social destes locais:

- Homicídios em geral

- Homicídios de mulheres

- Número de socioeducandos acautelados

- Taxa de abandono do Ensino Fundamental II

- Taxa de abandono do Ensino Médio

- Percentual de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos

- Renda domiciliar per capita

- Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta