Curso de Residência lança site e encerra sua 22ª edição

Site especial sobre os trabalhadores do Espírito Santo foi produzido pela turma da 22ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 21:30 - Atualizado há 6 anos

O Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta lançou, na noite desta quarta-feira (04), um site especial sobre os trabalhadores do Espírito Santo. A publicação marca o encerramento da 22ª edição do programa de imersão em jornalismo que, neste ano, formou 12 profissionais após dois meses de aulas, oficinas, mesas-redondas e produção jornalística nas redações da TV Gazeta e A Gazeta/CBN. A cerimônia de formatura aconteceu em Vitória.

“Decidimos trabalhar 24 personagens que, em suas histórias, refletem essa diversidade do Estado, sendo um personagem a cada hora do dia. Os residentes foram para as ruas numa segunda-feira para mostrar como é a rotina desses trabalhadores no momento em que, tradicionalmente, começa o expediente da semana”, explicou a coordenadora do curso, Ana Laura Nahas.

Ao todo, foram mais de 100 reportagens produzidas, dentro do programa, pelos 12 residentes. Aulas de português, palestras, visitas técnicas, oficinas de fonoaudiologia, de vídeo e de jornalismo de dados, entre outras tarefas, fizeram parte da programação da Residência, com patrocínio da Vale, Eco101, Viação Águia Branca e Faesa.

Neste ano, o curso teve como foco o jornalismo digital e as novas narrativas. “Hoje em dia a maioria das pessoas consome notícias na palma da mão, com um celular. Informar-se por meio da internet é uma tendência mundial e o Curso de Residência esteve antenado para atender a essas novas demandas da sociedade”, pontuou o diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer.

MERCADO DE TRABALHO

Segundo o residente Daniel Pasti, que está no oitavo período de Jornalismo, o curso foi fundamental para prepará-lo para o mercado de trabalho. “Foi o momento mais importante da minha vida profissional. Foi meu primeiro contato com uma redação grande e essa formação fez toda a diferença na minha carreira.”

Contribuir com a formação dos alunos é um dos principais propósitos da Residência, segundo a diretora de Transformação da Rede Gazeta, Leticia Lindenberg.

A experiência que eles têm de vivenciar uma rotina jornalística é extremamente importante. E, para nós, é uma chance de aprender com aqueles que acabaram de sair ou estão finalizando a faculdade Leticia Lindenberg, diretora de Transformação da Rede Gazeta •

