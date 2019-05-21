"Culpar maré alta por alagamentos é "terceirizar a culpa", diz professor

Paulo Canedo Professor da UFRJ Crédito: REINALDO CARVALHO/ALES

UFRJ, Paulo Canedo, não investir em drenagem e Para o professor do Laboratório de Hidrologia do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe)/Paulo Canedo, não investir em drenagem e culpar a maré alta pelos alagamentos é “terceirizar a culpa”

A principal justificava para os alagamentos na Grande Vitória no último final de semana foi a maré alta?

É sempre a mesma história. Quanto tempo ficou alagado?

Depende. Em algumas regiões, o alagamento dura até hoje. A maré contribui?

Isso mostra que não tem relação nenhuma com maré. Imagine o tanque da sua casa. Se o ralo está funcionando perfeitamente, tudo que você abrir da torneira não vai acumular. Outra situação, ainda com o ralo perfeito, só que agora, você enche o balde e despeja ele de uma vez no tanque. Ele não está preparado para esse tanto de água, então vai acumular água no tanque, que vai ficar inundado, mas a água vai escoar até você contar até 30. A água não vai ficar horas lá. Então, essa história de que a rua ficou inundada por mais de meia hora está errada. Com maré ou sem maré. Se está tudo certo, o acúmulo de água não pode ficar mais que minutos.

Por “tudo certo”, o senhor quer dizer os bueiros estarem limpos?

Na verdade, o problema em geral não é a boca de lobo. A gente tem o hábito de dizer que o bueiro está entupido. Mas se for só isso, uma pessoa pode abri-lo e limpá-lo. Isso é muito bom fazer, é claro. Mas o problema são os canos que estão embaixo das ruas, que ficam deteriorados. E em geral esse é o problema. Isso não quer dizer que não devemos limpar o bueiro. Mas o fato dele estar limpo não quer dizer que o sistema todo está.

Mas a maré pode influenciar?

maré alta, o sistema de drenagem fica com mais dificuldade. Mas aí, o escoamento que demoraria 5 minutos demora 10. É claro que, com a, o sistema de drenagem fica com mais dificuldade. Mas aí, o escoamento que demoraria 5 minutos demora 10.

Foi dito que as estações de bombeamento das cidades não conseguiam jogar água pro mar porque a maré estava cheia.

A maré enche duas vezes por dia. Todos os dias do ano. Então, é só avisar isso às prefeituras. Então, é só dimensionar um sistema que comporte isso. Todo mundo sabe que a maré enche. Isso se chama terceirizar a culpa para quem não tem boca.

E a combinação de chuva forte e maré alta?

Se choveu forte demais e a maré está alta, o escoamento que demoraria 15 minutos vai demorar uma hora. Mas, se ficou cinco horas, pode esquecer maré ou mudança climática.

Em Vila Velha ainda há ruas alagadas.

Em Vila Velha é uma das cidades com escoamento mais difícil. Além disso, a drenagem é precária. Então, o que prefeito deveria dizer é que choveu forte, a maré estava alta e isso forçou mais ainda o sistema de drenagem que é ruim.

É um sistema ruim que pode ser melhorado?