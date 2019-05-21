"Culpar maré alta por alagamentos é "terceirizar a culpa", diz professor

Para o professor do Laboratório de Hidrologia do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe)/ UFRJ, Paulo Canedo, não investir em drenagem e culpar a maré alta pelos alagamentos é “terceirizar a culpa”.
A principal justificava para os alagamentos na Grande Vitória no último final de semana foi a maré alta?
É sempre a mesma história. Quanto tempo ficou alagado?
Depende. Em algumas regiões, o alagamento dura até hoje. A maré contribui?
Isso mostra que não tem relação nenhuma com maré. Imagine o tanque da sua casa. Se o ralo está funcionando perfeitamente, tudo que você abrir da torneira não vai acumular. Outra situação, ainda com o ralo perfeito, só que agora, você enche o balde e despeja ele de uma vez no tanque. Ele não está preparado para esse tanto de água, então vai acumular água no tanque, que vai ficar inundado, mas a água vai escoar até você contar até 30. A água não vai ficar horas lá. Então, essa história de que a rua ficou inundada por mais de meia hora está errada. Com maré ou sem maré. Se está tudo certo, o acúmulo de água não pode ficar mais que minutos.
Por “tudo certo”, o senhor quer dizer os bueiros estarem limpos?
Na verdade, o problema em geral não é a boca de lobo. A gente tem o hábito de dizer que o bueiro está entupido. Mas se for só isso, uma pessoa pode abri-lo e limpá-lo. Isso é muito bom fazer, é claro. Mas o problema são os canos que estão embaixo das ruas, que ficam deteriorados. E em geral esse é o problema. Isso não quer dizer que não devemos limpar o bueiro. Mas o fato dele estar limpo não quer dizer que o sistema todo está.
Mas a maré pode influenciar?
É claro que, com a maré alta, o sistema de drenagem fica com mais dificuldade. Mas aí, o escoamento que demoraria 5 minutos demora 10.
Foi dito que as estações de bombeamento das cidades não conseguiam jogar água pro mar porque a maré estava cheia.
A maré enche duas vezes por dia. Todos os dias do ano. Então, é só avisar isso às prefeituras. Então, é só dimensionar um sistema que comporte isso. Todo mundo sabe que a maré enche. Isso se chama terceirizar a culpa para quem não tem boca.
E a combinação de chuva forte e maré alta?
Se choveu forte demais e a maré está alta, o escoamento que demoraria 15 minutos vai demorar uma hora. Mas, se ficou cinco horas, pode esquecer maré ou mudança climática.
Em Vila Velha ainda há ruas alagadas.
Em Vila Velha é uma das cidades com escoamento mais difícil. Além disso, a drenagem é precária. Então, o que prefeito deveria dizer é que choveu forte, a maré estava alta e isso forçou mais ainda o sistema de drenagem que é ruim.
É um sistema ruim que pode ser melhorado?
Pode. Mas não é fácil e exige um investimento prolongado. Agora, se não há quase investimento, o culpado é o sistema de drenagem que é ruim - e não a maré -, ou a chuva ou o vento. O defeito é o sistema de drenagem de Vila Velha. Vitória também não é uma cidade fácil, porque é muito plana e precisa de bombeamento. Esse sistema é sempre ruim, porque o escoamento é forçado. Mas é notório que o sistema de Vitória não dá conta, mesmo sendo muito melhor que o de Vila Velha. Mas, ainda assim, é ruim. O fato é que, se não tem investimento não se pode culpar a maré ou a chuva.