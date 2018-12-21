Cuidados ajudam a garantir viagem sem dor de cabeça

Rosilda Macedo e Miguel Roquete. Eles vão viajar no Natal para Linhares, Norte do Estado Crédito: Vitor Jubini

Roupas leves, óculos de sol, protetor solar, brinquedos de praia. A família da administradora Rose Macedo, de 35 anos, já colocou tudo na mala para passar as férias em Prado, na Bahia. No entanto, ela admite que nas vésperas de pegar a estrada fica com um frio na barriga.

Fico com medo de viajar. A gente vê muita imprudência na estrada, ultrapassagens indevidas, muitos carros quebrados na beira da estrada porque as pessoas não têm consciência de fazer a revisão antes de sair, diz.

Segundo orientação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), antes de pegar a estrada, todos os veículos devem ser checados mesmo para pequenas viagens. Dentre os itens a serem verificados estão so faróis, condição dos pneus, níveis de óleo e água e ainda os equipamentos de segurança obrigatórios, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda.

Para evitar acidentes e os engarrafamentos, a PRF orienta que os motoristas planejem os horários de saída, pontos de parada para comer e onde abastecer.

DESCANSO

Outra dica importante da PRF é direcionada para o motorista: é preciso dormir bem antes de pegar a estrada e fazer pausas para descansar a cada três horas. Quem se expõe a muitas horas seguidas dirigindo fica sujeito ao fenômeno da hipnose rodoviária, em que, mesmo de olhos abertos, perde percepção da realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de reflexos e de força motora.

Vale ainda pesquisar sobre as condições do tempo nos lugares por onde vai passar para não ser pego de surpresa.

Segundo o superintendente da PRF, Wylis Lyra, é imprescindível que também pedestres e ciclistas fiquem mais atentos por conta do aumento do fluxo de veículos nas rodovias durante os feriados.

FIQUE LIGADO

Planejamento

É preciso se informar sobre as distâncias, pontos de parada, postos de combustíveis e restaurantes à beira da estrada. Não esquecer documentação pessoal e do veículo.

Revisão preventiva

Providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens.

Pausas

O condutor deve programar paradas a cada 3 horas.

Tempo

Se informar sobre as condições do tempo nos lugares por onde vai passar.

Descanso

Durma bem antes de qualquer viagem de automóvel.

Cinto

O cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículos