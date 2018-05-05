CRM: priorizar paciente em consulta particular pode ser discriminação

Médicos podem ser advertidos, dependendo da interpretação do Conselho Regional Crédito: Fernando Madeira

Os médicos que priorizam na agenda o atendimento a pacientes com consultas particulares do que pessoas com planos de saúde podem sofrer punição do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES). O presidente do CRM-ES, Carlos Magno Pretti Dalapicola, aponta que não há nada específico no Código de Ética Médica sobre o assunto, mas o conselho pode entender que isso seja um tipo de discriminação.

Ele explica que a Agência Nacional de Saúde (ANS) e o Código de Defesa do Consumidor apontam que médicos não podem fazer qualquer distinção entre clientes particulares e clientes associados a empresas operadoras de saúde. No entanto, alega que não há nada específico no Código de Ética Médica sobre a situação, o que vai depender da interpretação do CRM. A punição vai desde uma advertência a cassação.

Os médicos podem ser punidos, caso denunciados ao Conselho, pela interpretação de outros artigos. O código diz que o paciente deve ser atendido sem nenhum tipo de discriminação por cor, raça, religião, etnia, sexo, nacionalidade, orientação sexual, condição social, opinião política ou qualquer outra natureza. O conselheiro pode interpretar que essa conduta se encaixa na parte de qualquer outra natureza, diz.

Um teste feito pela reportagem de A GAZETA, publicado nesta sexta-feira (04), constatou que a diferença de data para consulta entre quem tem convênio e quem não tem chega a quatro meses.