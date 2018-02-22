Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'Crime não domina lugar nenhum no ES', afirma secretário de Segurança
Segurança

'Crime não domina lugar nenhum no ES', afirma secretário de Segurança

André Garcia diz que não há território negado à polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 00:10

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 00:10

O secretário de Segurança, André Garcia, comparou assalto a banco a "cangaço moderno" em coletiva Crédito: João Paulo Rocetti | AG
Embora os confrontos e a resistência dos bandidos estejam mais constantes, o crime não domina nenhum lugar no Estado em que a polícia não possa entrar. É o que afirma o secretário estadual da Segurança, André Garcia, ao ser questionado sobre a ousadia de criminosos que impuseram toque de recolher em Central Carapina, na Serra, e explodiram caixas eletrônicos do Bando do Brasil, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.
Não temos territórios negados à polícia, entramos com as viaturas em qualquer lugar. É preciso entender que o cenário no Espírito Santo é diferente, ressalta.
Mesmo em bairros como Central Carapina, na Serra, onde reconhece que o tráfico de drogas é intenso, André Garcia observa que a polícia não deixa de realizar o seu trabalho, como na última terça-feira quando uma equipe da Polícia Civil esteve no local para cumprir um mandado de prisão. Recebidos a tiros, os policiais reagiram e o jovem Deusimar Cunha Neves, que já tinha ficha criminal, foi morto.
O secretário também negou que exista toque de recolher no bairro, apesar de comércio, escolas e unidade de saúde terem ficado fechados ontem. Eu sempre digo: toque de recolher só acontece de forma unilateral. A indicação é do bandido, ele quer aquilo. Não significa que ele está tomando conta do território, pelo contrário. Nós estamos presentes lá e vamos continuar.
Além disso, Garcia assegura que o cenário em Central Carapina não é de violência sistêmica, mas resultado da atuação de alguns poucos criminosos que tentam causar pânico na população. Eles já estão mapeados e certamente a vida deles não será fácil daqui para frente. Faremos operações constantes para retirá-los de circulação, frisa o secretário, acrescentando ainda que o bairro é contemplado com ações preventivas do programa Ocupação Social.
ASSALTO
Na quarta-feira (21), sobre o assalto à agência do Banco do Brasil em Vila Velha, Garcia disse, em coletiva sobre a vigia de divisas com o Rio de Janeiro, que o Espírito Santo é um pedaço de terra cercado de ocorrências de cangaço moderno e de explosões de caixas eletrônicos.
O secretário supõe que os bandidos sejam forasteiros, já que nos Estados vizinhos a incidência desse crime é grande. André Garcia, porém, não acredita que o assalto tenha sido realizado por criminosos que vieram para ao Estado após a intervenção no Rio de Janeiro.
O secretário também explicou a relação feita entre o assalto em Vila Velha com os cangaceiros  grupos de criminosos que atacavam cidades pacatas do nordeste no final do século XIX e início do século XX.
O cangaço moderno é quando (criminosos) chegam com armamento pesado, tentam matar policiais naqueles municípios que têm poucos policiais, explodem a agência e levam o dinheiro. Essas ocorrências acontecem muito e estávamos monitorando há muito tempo pela possibilidade de acontecer no Estado. Aconteceu um agora, por isso que a reação tem que ser precisa, conclui o secretário.
Reforço policial continuará em bairro
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, que participou da coletiva com o secretário André Garcia ontem, garantiu que o reforço da segurança vai ficar em Central Carapina, na Serra, pelo tempo necessário.
Coronel Nylton Rodrigues: segurança será garantida Crédito: Marcelo Prest AG
O confronto entre policiais e bandidos na última terça-feira, que resultou na morte de um jovem de 18 anos, gerou um clima de medo no bairro. Mesmo diante deste quadro de preocupação dos moradores, a cúpula da segurança estadual minimizou os efeitos dos problemas.
Nylton argumentou que a PM e a Polícia Civil estavam trabalhando para prender um agressor da sociedade, e orientou aos moradores que voltem à rotina. Fomos lá fazer a prisão de um criminoso, um agressor da sociedade. Eu oriento às empresas de ônibus, às escolas municipais e aos postos de saúde que podem voltar a funcionar normalmente. A PM está no bairro para garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores de bem, e ficaremos até quando for necessário, reforçou.
Sobre o assalto a banco em Vila Velha, Rodrigues disse que o setor de inteligência da Polícia Militar está trabalhando em conjunto com a Polícia Civil para solucionar o caso.
Pelas características da ação criminosa, foi algo planejado. Eu já disponibilizei ao chefe da Polícia Civil o nosso serviço de inteligência para apoiar as investigações e dar uma resposta à altura para esse tipo de ação, para essa ousadia, disse o comandante-geral da PM

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Favela 3D e o dever dos governos de ampliar conexões com a sociedade
Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados