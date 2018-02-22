'Crime não domina lugar nenhum no ES', afirma secretário de Segurança

O secretário de Segurança, André Garcia, comparou assalto a banco a "cangaço moderno" em coletiva Crédito: João Paulo Rocetti | AG

Embora os confrontos e a resistência dos bandidos estejam mais constantes, o crime não domina nenhum lugar no Estado em que a polícia não possa entrar. É o que afirma o secretário estadual da Segurança, André Garcia, ao ser questionado sobre a ousadia de criminosos que impuseram toque de recolher em Central Carapina, na Serra, e explodiram caixas eletrônicos do Bando do Brasil, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.

Não temos territórios negados à polícia, entramos com as viaturas em qualquer lugar. É preciso entender que o cenário no Espírito Santo é diferente, ressalta.

Mesmo em bairros como Central Carapina, na Serra, onde reconhece que o tráfico de drogas é intenso, André Garcia observa que a polícia não deixa de realizar o seu trabalho, como na última terça-feira quando uma equipe da Polícia Civil esteve no local para cumprir um mandado de prisão. Recebidos a tiros, os policiais reagiram e o jovem Deusimar Cunha Neves, que já tinha ficha criminal, foi morto.

O secretário também negou que exista toque de recolher no bairro, apesar de comércio, escolas e unidade de saúde terem ficado fechados ontem. Eu sempre digo: toque de recolher só acontece de forma unilateral. A indicação é do bandido, ele quer aquilo. Não significa que ele está tomando conta do território, pelo contrário. Nós estamos presentes lá e vamos continuar.

Além disso, Garcia assegura que o cenário em Central Carapina não é de violência sistêmica, mas resultado da atuação de alguns poucos criminosos que tentam causar pânico na população. Eles já estão mapeados e certamente a vida deles não será fácil daqui para frente. Faremos operações constantes para retirá-los de circulação, frisa o secretário, acrescentando ainda que o bairro é contemplado com ações preventivas do programa Ocupação Social.

ASSALTO

Na quarta-feira (21), sobre o assalto à agência do Banco do Brasil em Vila Velha, Garcia disse, em coletiva sobre a vigia de divisas com o Rio de Janeiro, que o Espírito Santo é um pedaço de terra cercado de ocorrências de cangaço moderno e de explosões de caixas eletrônicos.

O secretário supõe que os bandidos sejam forasteiros, já que nos Estados vizinhos a incidência desse crime é grande. André Garcia, porém, não acredita que o assalto tenha sido realizado por criminosos que vieram para ao Estado após a intervenção no Rio de Janeiro.

O secretário também explicou a relação feita entre o assalto em Vila Velha com os cangaceiros  grupos de criminosos que atacavam cidades pacatas do nordeste no final do século XIX e início do século XX.

O cangaço moderno é quando (criminosos) chegam com armamento pesado, tentam matar policiais naqueles municípios que têm poucos policiais, explodem a agência e levam o dinheiro. Essas ocorrências acontecem muito e estávamos monitorando há muito tempo pela possibilidade de acontecer no Estado. Aconteceu um agora, por isso que a reação tem que ser precisa, conclui o secretário.

Reforço policial continuará em bairro

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, que participou da coletiva com o secretário André Garcia ontem, garantiu que o reforço da segurança vai ficar em Central Carapina, na Serra, pelo tempo necessário.

Coronel Nylton Rodrigues: segurança será garantida Crédito: Marcelo Prest AG

O confronto entre policiais e bandidos na última terça-feira, que resultou na morte de um jovem de 18 anos, gerou um clima de medo no bairro. Mesmo diante deste quadro de preocupação dos moradores, a cúpula da segurança estadual minimizou os efeitos dos problemas.

Nylton argumentou que a PM e a Polícia Civil estavam trabalhando para prender um agressor da sociedade, e orientou aos moradores que voltem à rotina. Fomos lá fazer a prisão de um criminoso, um agressor da sociedade. Eu oriento às empresas de ônibus, às escolas municipais e aos postos de saúde que podem voltar a funcionar normalmente. A PM está no bairro para garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores de bem, e ficaremos até quando for necessário, reforçou.

Sobre o assalto a banco em Vila Velha, Rodrigues disse que o setor de inteligência da Polícia Militar está trabalhando em conjunto com a Polícia Civil para solucionar o caso.