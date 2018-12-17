Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Crime ambiental em Vitória: árvores são envenenadas na Praia do Canto
Castanheiras

Crime ambiental em Vitória: árvores são envenenadas na Praia do Canto

Hipótese mais provável é que as árvores tenham sido envenenadas por moradores que viam nas plantas um empecilho para ter acesso à vista do mar da janela de casa

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 17:57
Árvores são envenenadas na Praia do Canto Crédito: Marcelo Prest
A Prefeitura de Vitória decidiu remover três castanheiras, localizadas na Avenida Saturnino de Brito, próximo à Praça dos Desejos, na Praia do Canto. As árvores foram envenenadas e não é possível recuperá-las, mas novas espécies serão plantadas no local.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), a hipótese mais provável é que as árvores tenham sido envenenadas por moradores da região que viam nas plantas um empecilho para ter acesso à vista do mar da janela de casa. Para matar as árvores, a pessoa fura o tronco com broca e aplica o veneno direto no caule da planta.
"Nós estamos retirando e plantando novas árvores no local; algumas árvores estão com problemas na sua vida orgânica - tratamos e recuperamos. Quanto as árvores envenenadas, encontramos um furo no caule, nas proximidades da raiz. Injetaram veneno e não há mais chance alguma de recuperação", lamentou Luiz Emanuel Zouain da Rocha. 
> Vândalos destroem árvore de Natal de Afonso Cláudio
Crédito: Marcelo Prest
Ainda segundo o secretário, em 2018, cerca de duas mil árvores foram plantadas em Vitória, enquanto pelo menos dez foram envenenadas. Quem coloca veneno em árvores comete crime ambiental e pode ser preso.
> Queda de árvore surpreende recém-casados e vídeo viraliza
"Se identificar é crime ambiental gravíssimo, dá cadeia. Não é comum, mas só esse ano foram pelo menos dez árvores envenenadas. A gente planta uma árvore e fica cuidando dela, para garantir que possam crescer e nos proteger do calor e da poluição. Aí depois alguém vem e envenena, isso é criminoso. Vamos retirar as três castanheiras e plantar novas espécies ali. Infelizmente vai demorar algum tempo para ter novas árvores frondosas no lugar. O cinturão verde na cidade é fundamental para vida das pessoas", informou.
O secretário aproveitou para pedir ajuda da população para identificar quem envenenou as árvores. "Queremos identificar quem foi; estamos com um plano audacioso de tornar a nossa capital a mais arborizada do Brasil. O laudo dessas árvores foi feito pela Gerência de Áreas Verdes e será enviado para a Polícia Ambiental e Delegacia de Crimes Ambientais, que eu espero que trabalhe o tempo inteiro para tentar identificar o autor deste crime", concluiu o secretário. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados