Criança que segurava bebê que caiu de 2º andar volta a pegá-lo no colo

Prima carrega Murilo no colo após o susto da queda do bebê Crédito: Fábio Linhares | TV Gazeta

que caiu da janela do segundo andar de uma casa  pôde pegá-lo no colo novamente. A menina teria se desequilibrado e deixado a criança cair pela janela, na última segunda-feira (19), no bairro Piranema, em Cariacica. As informações são do G1 Espírito Santo. Após momentos de tensão, o alívio. A prima do bebê Murilo, de dois meses de idade  pôde pegá-lo no colo novamente. A menina teria se desequilibrado e deixado a criança cair pela janela, na última segunda-feira (19), no bairro Piranema, em Cariacica. As informações são do G1 Espírito Santo.

A mãe de Murilo, Larissa dos Santos, contou que a sobrinha se desequilibrou com um movimento brusco da criança. Por sorte, uma planta amorteceu a queda do bebê. Ele foi socorrido e encaminhado um hospital, onde ficou até esta quinta-feira (19).

Segundo o G1 ES, a sobrinha recebeu apoio da família e fez acompanhamento psicológico nos dias em que o bebê ficou internado no hospital. "Fiquei muito feliz de ver ele aqui. Estava todo mundo ansioso, disse a menina.

ALTA

bebê Murilo, de dois meses de idade, que caiu da janela do segundo andar de uma casa na última segunda-feira (16), em Piranema, Cariacica. A mãe, Laryssa Santos, de 19 anos, afirma que o filho fez todos os exames necessários para poder voltar para casa e que a avó estava ansiosa para vê-lo. Teve alta hospital nesta quinta-feira (19) o, em Piranema, Cariacica. A mãe, Laryssa Santos, de 19 anos, afirma que o filho fez todos os exames necessários para poder voltar para casa e que a avó estava ansiosa para vê-lo.

Larissa conta ainda que uma empresa de material de contrução a procurou e ofereceu telas de proteção para as janelas da casa. A avó da criança também mudou os móveis do quarto de lugar.

"Hoje (quinta) ele (o bebê) fez um exame de sangue e ontem (quarta) fez a segunda tomografia, agora ele está 100% bem. A minha mãe mudou os móveis do quarto de lugar e uma empresa vai doar telas de proteção para a janela, me ligaram e ofereceram. Vão instalar sábado", relata a mãe.

Além de tudo, Larissa diz, com um sorriso no rosto, o quanto está feliz com o filho de volta para casa e bem.