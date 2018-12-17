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Apaixonado

Criança pede caminhão de lixo de Natal e presenteia garis na Serra

Pietro tem apenas três anos e é encantado pelos 'tios do caminhão de lixo', com quem fez amizade e deu presentes de natal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 14:45

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 14:45

Crédito: Vitor Jubini | GZ
O pequeno Pietro, de 3 anos, emocionou os coletores de lixo que passam na rua em que ele mora, no bairro Laranjeiras, na Serra, com um gesto simples e cheio de carinho, no último sábado (15). O menino não tinha contato com o trabalho deles até outubro deste ano, quando ele, os pais e os avós, saíram do condomínio em que moravam e se mudaram para uma casa.
No bairro, ele começou a perceber a movimentação dos coletores e fez amizade com os "tios do caminhão de lixo", como ele os chama. A mãe de Pietro, a auxiliar administrativa Disselma da Silva Batista diz que ele pediu de Natal para o Papai Noel um caminhão de lixo de brinquedo, e já ganhou.
Pietro, 3, pediu um caminhão de lixo de presente para o Papai Noel Crédito: Disselma da Silva Batista
"Toda terça, quinta e sábado tem que abrir a porta da garagem para ele ver os 'tios do caminhão do lixo', ele reconhece o barulho do caminhão. O brinquedo ele pediu e não foi fácil de achar. Liguei para alguns amigos, até chegar a uma loja que tinha o caminhão de lixo. Depois que eu consegui, ele disse que queria dar presentes para eles, e a gente comprou", conta Disselma.
E a mãe registrou o momento em que Pietro entregava os presentes, simples, como diz a mãe, para os amigos, arrancando sorrisos dos trabalhadores.
> Menino apaixonado por caminhão de lixo ganha festa com garis
"Os meninos gostaram do brinquedo e o que mais ficou emocionado foi o motorista, ele não acreditou quando viu o caminhãozinho. O Pietro sempre foi uma criança tranquila e a gente prega esses valores de respeitar qualquer profissão, cor, ser rico ou pobre, aproveitamos essa inocência de criança para ele aprender desde já", conta Disselma, cheia de orgulho.
Veja o momento em que Pietro entrega os presentes para os coletores

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