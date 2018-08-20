Criança é estrangulada por homem na rua ao voltar da escola em Cariacica

Um homem tentou estrangular uma menina de 11 anos quando ela voltava da escola, no bairro Colina, em Cariacica, na última sexta-feira (17), por volta de 12h. Câmeras de segurança (veja abaixo) flagraram o momento em que o agressor parte para cima da menina, segura ela pelo pescoço, a derruba no chão e depois dá chutes, até que ela consegue correr e três homens chegam para defender a vítima.
"Ela está apavorada, diz que ele rosnava como se fosse um cachorro", conta a manicure, mãe da menina, que fez uma postagem no Facebook falando sobre a situação. Ela explica que a filha sempre passa pelo mesmo local ao voltar da escola, acompanhada de amigas e, quando tudo aconteceu, ela estava em frente ao prédio de uma das colegas.
"Ela vem da escola com as amigas, é caminho. Quando o fato aconteceu, as moças da portaria do prédio acolheram ela, é o prédio da amiga dela ela, ela frequenta ali. Esse cara tem feito isso constantemente, mas ninguém toma providência. A família dele diz que ele é doente, mostrou um laudo que ele tem esquizofrenia", relata a mãe da menina.
Além de toda a situação, o trauma da menina é o que mais preocupa a mãe. Mesmo tendo apertado o pescoço da menina e a chutado, ela não ficou com marcas ou machucados graves, apenas um arranhão, conta a mãe. No entanto, a jovem tem medo de sair de casa.
"Para ela ir para a escola hoje (segunda) eu tive que pagar uma van. Nem lanchar ela quer ir. Eu teria que levar ela para fazer (exame de) corpo de delito e o boletim de ocorrência, mas ela está com medo de sair de casa. O homem que ajudou e fez ele (o agressor) sair, falou que todo dia ele fica ali mexendo com as pessoas, joga pedra", conta.
A publicação que a mãe fez na rede social, com ela mesma descreve, é um apelo por segurança."Ele só ataca mulheres e crianças. Chamei a polícia, mas com certeza ficará por isso mesmo! Peço as autoridades do meu Facebook que me ajude", escreveu.
Segundo a manicure, um policial militar estava próximo ao local no momento. Ele teria chamado reforço, que demorou cerca de meia hora para chegar. Uma ronda foi feita no local, de acordo com a mãe, mas o homem não foi encontrado.
Em nota, a PM confirma que nenhuma ocorrência com essas características foi registrada em Cariacica na última sexta-feira (17).
VÍDEO MOSTRA AGRESSÃO