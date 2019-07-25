Dia especial

Criança do ES que sonha em ser policial ganha surpresa da PM

A surpresa da entrega será então realizada nesta sexta-feira (26), a partir das 10h da manhã

Gustavo tem o sonho de ser PM e será recebido pela corporação em solenidade Crédito: Arquivo Pessoal

Gustavo Pagoto é um menino de sete anos, morador de Vila Velha, bastante decidido: o sonho dele é ser policial. Para isso, ele decidiu escrever uma carta direcionada ao Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo pedindo uma oportunidade de conhecer os agentes e de ganhar uma farda completa, com direito a boina e coturno.

Para realização do desejo do garoto, a mãe dele, a empresária Isabela Pagoto, decidiu encomendar o traje com uma costureira, que levou um mês para confeccionar as peças, e então entregar a roupa à corporação. A surpresa da entrega será então realizada nesta sexta-feira (26).

De acordo com o Tenente-coronel Rodrigo, a cerimônia, da forma como foi planejada, será inédita. "Nós já combinamos com os pais dele, que deixaram a farda conosco. Por volta de 9h15 sairemos com destino à casa dele, em Soteco. Faremos uma espécie de abordagem ao menor e buscaremos avaliar a expressão dele, para garantir que não está assustado e, então, convidaremos para nos acompanhar. Vamos fazer o deslocamento simbólico da viatura para registro e ele vai embarcar com os pais para o quartel", narrou.

Já no local, a criança será recepcionada pelo coronel Sartório, Comandante de Polícia Ostensiva Metropolitana. De acordo com o Tenente, nesse ato será entregue a farda e alguns brindes. Depois disso, Gustavo deverá vestir o traje e tirar fotos para encerrar "a solenidade".

"O coronel também deve convidá-lo para uma cerimônia do dia do soldado, acho que ele vai gostar. Nós já fizemos entregas antes, mas nunca na sala do Comando Geral. Dessa vez é diferente, gostamos muito da cartinha e também sabemos que ele vai a todos os eventos da PM, é um verdadeiro entusiasta", contou.

O SENTIMENTO

Segundo o Tenente-coronel, ter recebido uma cartinha de uma criança tão jovem foi muito especial. "Para nós foi motivador receber algo assim de uma pessoa tão inocente, de sete anos, manifestando tanto interesse, mostrando que gosta da corporação, querendo vestir a farda, que é nossa segunda pele. Foi gratificante receber essa homenagem de alguém sem maldade em uma profissão difícil como essa", revelou.

Cartinha que a criança escreveu para a Polícia Militar Crédito: Arquivo Pessoal

A mãe de Gustavo acrescentou que a paixão pelo tema vem de cerca de dois anos atrás. "Ele começou gostando muito dos Bombeiros e dos carros, depois veio o interesse pela PM, até porque ele tem policiais militares na família e ele acaba vendo muito, vai sempre visitar o quartel e começou a gostar. Ele vê na rua um policial e quer logo parar para olhar", descreveu.

Isabela contou ainda que não esperava algo tão grande. "As proporções foram aumentando, resolveram fazer algo especial, a gente só queria a entrega da farda e veio tanto. Estamos muito felizes e imaginando o sorriso dele e os olhos brilhando", finalizou.

