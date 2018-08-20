Uma criança de três anos e 11 meses morreu na tarde deste domingo (19) após engolir uma bola de gude. Vitória Lima Salvador engoliu o objeto enquanto brincava em casa, em Jacaraípe, na Serra. A menina estava internada desde a última quinta-feira (16) no Hospital Infantil de Vitória.
Vitória ficou sufocada após engolir o objeto, que ficou alojado na traqueia. Amigos e familiares ainda tentaram retirar a bolinha, mas não tiveram sucesso.A criança foi socorrida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, e depois foi transferida para o Hospital Infantil de Vitória.
Devido ao tempo em que ficou com a bolinha na traqueia, Vitória ficou sem respirar, o que causou a falta de oxigenação no cérebro. O velório de Vitória começou na manhã desta segunda-feira (20) no cemitério Jardim da Paz, na Serra. O enterro está previsto para as 14h.
Criança de três anos morre após engolir bola de gude na Serra