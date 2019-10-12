Tragédia

Criança de 1 ano morre afogada na piscina de casa em Morada da Barra

O Departamento Médico Legal (DML) foi acionado na manhã deste sábado (12) para recolher o corpo

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 12:54 - Atualizado há 6 anos

Corpo da criança será levado para o DML de Vitória Crédito: Arquivo/ Caíque Verli

Uma criança de apenas um ano de idade morreu afogada na piscina de uma casa em Morada da Barra, bairro de Vila Velha.

O Departamento Médico Legal (DML) foi acionado na manhã deste sábado (12) para recolher o corpo. Uma equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está no local para investigar o caso.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta