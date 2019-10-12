Home
>
Grande Vitória
>
Criança de 1 ano morre afogada na piscina de casa em Morada da Barra

Criança de 1 ano morre afogada na piscina de casa em Morada da Barra

O Departamento Médico Legal (DML) foi acionado na manhã deste sábado (12) para recolher o corpo

Imagem de perfil de Caique Verli

Caique Verli

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 12:54

 - Atualizado há 6 anos

Corpo da criança será levado para o DML de Vitória Crédito: Arquivo/ Caíque Verli

Uma criança de apenas um ano de idade morreu afogada na piscina de uma casa em Morada da Barra, bairro de Vila Velha.

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Diversos shoppings, comércio de rua e supermercados funcionarão em horário especial; setores essenciais estarão de plantão neste período

Veja o que funciona no feriado de Natal na Grande Vitória

Segundo a PM, Gerson Magaiver Silva Soares é apontado como liderança criminosa e principal articulador de homicídios ocorridos no bairro Jardim Botânico em outubro

Criminoso que promovia ataques violentos em Cariacica é preso

O Departamento Médico Legal (DML) foi acionado na manhã deste sábado (12) para recolher o corpo.  Uma equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está no local para investigar o caso.

Leia mais

Tia teve pressentimento da morte de bebê que se afogou em piscina

Família comemorava Dia das Crianças quando bebê morreu afogada

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

afogamento

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais