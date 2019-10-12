Publicado em 12 de outubro de 2019 às 12:54
- Atualizado há 6 anos
Uma criança de apenas um ano de idade morreu afogada na piscina de uma casa em Morada da Barra, bairro de Vila Velha.
O Departamento Médico Legal (DML) foi acionado na manhã deste sábado (12) para recolher o corpo. Uma equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está no local para investigar o caso.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o