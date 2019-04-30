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INFECÇÃO INTESTINAL

Criança com a bactéria Escherichia coli é internada na UTI em Vitória

A bactéria é a principal causa de infecções intestinais e foi muito noticiada nos últimos meses porque uma versão mais agressiva dela foi responsável pelo surto numa creche de Vila Velha

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 15:16

Publicado em 

30 abr 2019 às 15:16
Criança está internada na UTI do Cias, em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Uma criança está internada na UTI do CIAS, em Vitória, com infecção intestinal causada pela bactéria Escherichia coli. A criança, que não estuda na creche onde houve um surto, está estável e sob controle, mas permanece na Unidade de Terapia Intensiva. Ela tem menos de dois anos e chegou ao hospital no fim de semana, em estado grave, com sinais sugestivos de dengue, influenza ou Síndrome Hemolítica-urêmica. Os principais sinais da síndrome são anemia aguda, insuficiência renal e queda das plaquetas.
O Laboratório Central (Lacen) da Secretaria Estadual de Saúde já foi notificado sobre o caso. Nos últimos dias a criança esteve em Guarapari. A Unimed não pode fornecer nenhum tipo de informação sobre o caso.
A bactéria Escherichia coli é a principal causa de infecções intestinais e foi muito noticiada nos últimos meses porque uma versão mais agressiva dela foi responsável pelo surto numa creche de Vila Velha. A bactéria causadora do surto foi a Escherichia coli enterohemorrágica, que provoca sangramentos intestinais e diarreia porque produz uma toxina que ataca principalmente rins, coração e cérebro.
A reportagem ainda não conseguiu apurar se a criança internada no CIAS foi contaminada pela versão mais agressiva. 
Criança com a bactéria Escherichia coli é internada na UTI em Vitória
O surto na creche de Vila Velha, no mês passado, acabou matando o menino Theo Cypriano, de 2 anos. Outros alunos, familiares e funcionários da creche também foram contaminados. Alguns precisaram de internação em UTI. Adultos que tiveram contato com crianças contaminadas também ficaram doentes.

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