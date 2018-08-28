Criada em 2016, CPI da Grilagem deve concluir trabalhos em dezembro

Vista de Vila Velha: investigação mostrou esquema de fraudes para tomar terrenos e imóveis do município Crédito: Fábio Machado | Arquivo GZ

Iniciada há quase dois anos, em dezembro de 2016, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa que investiga o roubo de terras no Espírito Santo, denominada CPI da Grilagem, deverá concluir seus trabalhos em dezembro deste ano. Segundo a assessoria da Casa, não há regra que estabeleça um prazo para a conclusão dos trabalhos. Os primeiros 90 dias podem ser sucessivamente prorrogados mediante autorização do Plenário.

O roubo de terras, conforme divulgado pelo Gazeta Online, é um esquema praticado de forma silenciosa. É posto em prática com a falsificação de documentos, inserções de declarações falsas em registros públicos e fraudes contra os reais proprietários, permeadas de ameaças, violências e invasões, cujas propriedades são comercializadas de forma clandestina.

O caso relatado pela reportagem mostra que há uma investigação em curso sendo conduzida pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Central). Na última quarta-feira, eles chegaram a realizar a Operação Corpus , cumprindo 11 mandados de busca e apreensão na casa dos investigados. Um dos casos envolve uma grilagem bilionária, de área avaliada pelos investigados pela grilagem em R$ 3,8 bilhões.

Quando a CPI foi criada, tinha ainda o objetivo de apurar as denúncias de invasão de terrenos - comum nos roubos de terras -, e os crimes contra administração pública. Isto, além da venda de terrenos sem registros em cartórios e a existência de irregularidades na comercialização de terrenos, imóveis e áreas públicas nos municípios capixabas.

Há cerca de dois meses os trabalhos foram interrompidos por um problema de conciliação das agendas dos parlamentares. Tivemos uma dificuldade para conciliar as agendas de todos os membros, mas é algo que já estamos solucionando e vamos retomar os trabalhos, esclareceu o presidente da comissão, o deputado Euclério Sampaio.

O relator da comissão, o deputado Bruno Lamas, adiantou que é possível que as reuniões sejam retomadas após o período eleitoral. Mas, até lá, relata, já solicitou aos procuradores da Assembleias que adiantem o relatório conclusivo com as informações que foram obtidas nas reuniões já realizadas. A expectativa, segundo Lamas, é de concluir a CPI da Grilagem antes do início do recesso parlamentar, que acontece em dezembro. Tem sido um trabalho complexo, que demandará até o final do ano mais umas três ou quatro reuniões, disse.

A intenção agora é separar o material que obtiveram e que se referem a ações que já estão na Justiça estadual. Vamos oferecer à Justiça, para os casos que lá tramitam, todos os elementos que apuramos. São provas robustas que podem trazer contribuição para estes casos, adiantou Lamas, acrescentando que, em paralelo, querem ainda reunir todas as provas referente aos casos novos, para ingressar com uma outra ação na Justiça. Como já disse, temos provas robustas e a intenção é um novo indiciamento, acrescentou Lamas.





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