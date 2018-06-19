Cratera em via de Vitória deixa motoristas no prejuízo

Carros têm o pneu furado após caírem em buraco no bairro Jucutuquara, em Vitória Crédito: Internauta | Gazeta Online

Mais de 15 motoristas tiveram prejuízo ao trafegar pela Rua Alberto Torres, em Jucutuquara, Vitória, nesta segunda-feira (18), devido a uma cratera. Segundo moradores da região, pelo menos 17 veículos tiveram os pneus estourados após passar pelo enorme buraco na via, no trecho próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Ainda de acordo com testemunhas, o buraco já existia, mas ficou maior devido à forte chuva que atingiu a Capital. Por volta das 18h20, eles colocaram entulho para tapar o buraco e melhorar a situação para quem passa pelo local.

A Prefeitura de Vitória foi acionada sobre a reclamação dos moradores, mas respondeu que o buraco pertence à Cesan e que a empresa será notificada.

À reportagem, a Cesan informou que uma equipe irá ao local verificar e "caso seja de responsabilidade da Companhia, fará o acerto necessário. Os motoristas podem abrir um processo em um escritório de Atendimento ao Cliente da Cesan e, se for comprovado o dano, serão ressarcidos'. A Cesan disse ainda que "não recebeu a notificação" da Prefeitura de Vitória.



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