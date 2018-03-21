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Reserva de Vagas

Cotas nas universidades: 'Política deve ser para quem é destinada'

Militante diz existir luta para que reserva de vagas atenda, de fato, aos que têm direito

Publicado em 21 de Março de 2018 às 02:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 02:01
João Victor dos Santos, do Coletivo Negrada: grupo cobra mais fiscalização Crédito: Guilherme Ferrari
A reserva de vagas começou a ser implementada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 2008 e foi modificada por lei federal em 2012. De lá para cá, uma das principais demandas é a de que a política atenda de fato a quem ela foi destinada.
A política de cotas tem que ser implementada para quem ela foi destinada. Se é para pessoa de baixa renda, que seja destinada para quem tem baixa renda. Se é para pessoas negras ou indígenas, que seja para negros e indígenas. Se for para quem tem deficiência, que seja efetivada para pessoas com deficiência, afirmou João Victor dos Santos, militante do Coletivo Negrada.
O grupo cobra mais rigor tanto na fiscalização dos documentos quanto no acompanhamento depois que o aluno já está na universidade.
O professor da Ufes Antônio Carlos Moraes, que é ex-secretário de Inclusão Social da Universidade, também comentou o caso da ex-aluna Danielly Battisti Vianna, que tenta colar grau, mesmo desligada da universidade após cursar Medicina por meio de cotas, sem preencher o requisito.
Quando o candidato às cotas se inscreve, sabe que pode ser desligado a qualquer tempo caso tenha tentado burlar o sistema. Inclusive pode ter a colação de grau nula, caso o ato tenha ocorrido, diz o professor.
Ele acrescenta que o sistema é rigoroso. Isso acontece porque algumas pessoas possuem poder econômico para contratar advogados. Eles pedem liminar e vão tentando arrumar provas e argumentos. Os alunos se iludem e perdem tempo e dinheiro, reconhece.
Hoje, a Ufes reserva 50% de suas vagas para estudantes de escolas públicas em quatro modalidades. Dois deles contemplam autodeclarados pretos, pardos e indígenas, com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo ou independente da renda. Os outros dois subgrupos são para estudantes de escolas públicas co renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo ou independente da renda familiar. Há reserva também para pessoas com deficiência.
CONSELHEIRO DEFENDEU ESTUDANTE 
O parecer da comissão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) de não liberar a colação de grau da ex-estudante Danielly Battisti Vianna não foi unânime.
O conselheiro Donato de Oliveira fez uma longa defesa da estudante e, entre os argumentos, citou que o curso de Medicina custa R$ 288 mil por seis anos de estudo, segundo valores médios do curso em faculdades privadas da Grande Vitória.
Argumentou também que o acesso ao ensino público ainda é um privilégio no Brasil e que Danielly Vianna está entre os pobres deste país chamados hipocritamente de classe média.
Sobre as sucessivas decisões desfavoráveis na Justiça contra os pedidos de Danielly de colar grau, ele citou que se sua família fosse de posses, ela teria contratado a melhor banca de advogados para defendê-la. E completou: Mas contratou os serviços advocatícios que pôde contratar, e que não foram os melhores.
Ele reforçou que a ex-estudante tem 100% da carga horária do curso de Medicina concluída e que está apta a colar grau. A questão agora já não é mais decidir se Danielly Vianna tem matrícula ou não, se é cotista ou não. O fato é que Danielly Vianna adquiriu nesta Universidade um bem imaterial, no exercício de um direito constitucional elementar, o direito à educação.
PRESSÃO POR PARECER FAVORÁVEL
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) sofreu pressão para dar parecer favorável à colação de grau da ex-aluna Danielly Battisti Vianna. A afirmação faz parte do parecer da comissão relatado pela conselheira Rosemeire dos Santos Brito.
A comissão sofreu gigantescas pressões, desde o recebimento do processo, para tratá-lo no âmbito das relações interpessoais, e a própria relatora (Rosemeire) foi buscada durante meses, verificando-se até mesmo o porquê de o processo ter vindo a esta conselheira e não a outro relator, diz trecho.
A conselheira também tornou público que o conselheiro Saulo Felício Sales sofreu constrangimento por parte do pai da autora do recurso, que o pressionou a tomar antecipadamente uma posição favorável.
O pai de Danielly é o servidor público Wallace Corradi Vianna, que era secretário-geral do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN), morto em maio de 2016. O módulo II do prédio da Pós-Graduação do CCHN recebeu seu nome para homenageá-lo, ano passado.
OUTRO ALUNO DE MEDICINA EXPULSO POR FRAUDAR COTAS 
A Ufes também expulsou um estudante do quarto período do curso de Medicina acusado de fraude no sistema de reserva de vagas, conforme mostrou reportagem de A GAZETA, na última semana.
Lucas Delboni Soares foi aprovado no subgrupo de reserva de vagas para alunos que cursaram ensino médio em escola pública que têm renda familiar bruta e mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. Ele declarou que seus pais eram separados e que vivia da renda do pai.
Mas numa reanálise do caso, a Ufes identificou que os pais não eram divorciados e que a renda somada de ambos era superior ao requisitado. A matrícula foi anulada em outubro passado.
 

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