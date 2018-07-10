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Praia de Muquiçaba

Corte de castanheiras causa confusão em Guarapari

Moradores tentaram impedir que os operários realizassem o corte e a Polícia Militar esteve no local nesta segunda-feira

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 13:16
Moradores tentam impedir corte de castanheira na praia de São Pedro, em Muquiçaba, Guarapari Crédito: Francisco Borges
O corte de castanheiras na Praia de São Pedro, em Muquiçaba, Guarapari, deixou moradores indignados nesta segunda-feira (09). Eles registraram o momento da retirada das árvores e a Polícia Militar chegou a ser acionada e esteve no local. De acordo com a prefeitura, o corte acontece por conta de obras de revitalização da orla. 
Nas imagens feitas pelos moradores, é possível ver o momento em que os operários realizam o corte de uma castanheira. As pessoas que estavam próximas pediam para os trabalhadores pararem, o que não foi obedecido.
Morador de Muquiçaba, Francisco Borges fez imagens da situação e registrou o momento em que a PM estava no local. "O prefeito quer cortar a árvore para fazer uma reforma. Quando eu cheguei tinha um monte de carro de polícia", contou o morador.
O QUE DIZ A PREFEITURA
A Prefeitura de Guarapari afirmou ao ESTV 2ª Edição, da TV Gazeta, que a orla da Praia de Muquiçaba está sendo revitalizada e que o corte das árvores é um pedido antigo dos moradores, porque as raízes estavam causando prejuízos. A prefeitura diz, também, que pediu licença ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) para fazer o corte e garantiu que, depois da conclusão das obras, outras árvores serão plantadas no local.
Corte de castanheiras causa confusão em Guarapari
Com informações da TV Gazeta

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