Moradores tentam impedir corte de castanheira na praia de São Pedro, em Muquiçaba, Guarapari Crédito: Francisco Borges

O corte de castanheiras na Praia de São Pedro, em Muquiçaba, Guarapari, deixou moradores indignados nesta segunda-feira (09). Eles registraram o momento da retirada das árvores e a Polícia Militar chegou a ser acionada e esteve no local. De acordo com a prefeitura, o corte acontece por conta de obras de revitalização da orla.

Nas imagens feitas pelos moradores, é possível ver o momento em que os operários realizam o corte de uma castanheira. As pessoas que estavam próximas pediam para os trabalhadores pararem, o que não foi obedecido.

Morador de Muquiçaba, Francisco Borges fez imagens da situação e registrou o momento em que a PM estava no local. "O prefeito quer cortar a árvore para fazer uma reforma. Quando eu cheguei tinha um monte de carro de polícia", contou o morador.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Guarapari afirmou ao ESTV 2ª Edição, da TV Gazeta, que a orla da Praia de Muquiçaba está sendo revitalizada e que o corte das árvores é um pedido antigo dos moradores, porque as raízes estavam causando prejuízos. A prefeitura diz, também, que pediu licença ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) para fazer o corte e garantiu que, depois da conclusão das obras, outras árvores serão plantadas no local.

Your browser does not support the audio element. Corte de castanheiras causa confusão em Guarapari