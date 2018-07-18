Corrosão em estrutura de ponte preocupa moradores de Guarapari

Ferrugem na Ponte de Guarapari Crédito: Kaique Dias

Quem passa diariamente sobre a Ponte de Guarapari não consegue ver e o que tem por baixo, mas a quantidade de ferrugem na estrutura abaixo dela já é motivo de preocupação por quem mora na região. Moradores temem que algo possa acontecer caso a ligação ao Centro da cidade não passe por uma manutenção emergencial.

A Ponte Jones dos Santos Neves é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), já que está em uma rodovia estadual. A estrutura da ponte é sustentada por uma ferragem, que apresenta corrosão , inclusive soltando alguns pedaços.

O sócio de um posto de combustíveis na região, Dimas Hoffmann Pádua, de 62 anos, trabalha há mais de 20 anos próximo à ponte e diz que tem tempo que esse problema está surgindo. O empresário relata que há mais de dez anos a ponte não passa por nenhuma manutenção.

A última vez que teve reforma foi no governo José Ignácio. De lá para cá, não teve nenhuma manutenção. Você pode observar que a corrosão é grande. Tem que tirar essa ferrugem e pintar, senão vai ter que fazer uma reforma muito mais ampla e cara. Pode até perder a obra, declarou. Assista ao vídeo abaixo:

Por baixo da ponte o problema é bem mais perceptível, tanto para quem está de barco ou até de stand-up, como foi o caso da professora Marina Zanchetta Vieira, de 35 anos. A manutenção é muito importante. Ferrugem e rachaduras podem prejudicar a estrutura, tem que ficar de olho. Isso é comum em pontes, mas é obrigação do poder público prestar atenção para dar manutenção, disse.

Dos dois lados da ponte, o Governo do Estado realiza uma obra há cerca de dois anos para melhoria do Canal de Guarapari. Além de mudanças no trânsito para dar mais visibilidade para o turismo, toda a parte da orla está sendo reformada com foco na área de pescadores e de escunas. As obras devem terminar em setembro, como garante o DER-ES.

CORRIMÃO TAMBÉM ENFERRUJADO

Além de motoristas, a Ponte de Guarapari é frequentada por ciclistas e pedestres. Quem passa a pé tem medo de segurar nos corrimões, que também estão enferrujados. Algumas barras de ferro estão faltando e outras estão quase soltando.

Dimas trabalha no posto perto da ponte e diz que tem tempo que não há manutenção Crédito: Kaique Dias

O aposentado Pedro Márcio de Assis Tavares, de 62 anos, acredita que, dificilmente, a parte debaixo da ponte dará problemas logo e acha que a situação dos corrimões é bem mais urgente.

O problema aqui em cima existe e está perigoso. Tanto pela questão de ceder e cair quanto por poder machucar alguém por causa da ferrugem e pelo estado que estão os corrimões, declarou. Veja as fotos abaixo:

MANUTENÇÃO ATÉ O FINAL DO ANO

O diretor-geral do DER, Ênio Bergoli, garantiu que a Ponte Jones dos Santos Neves está sendo acompanhada pelo departamento e que não há riscos para a população na parte estrutural. Mesmo assim, até o final do ano haverá uma reforma.

Não há risco para a população. Para as ferrugens, a empresa já está sendo contratada para isso. Nós começamos pela Segunda Ponte. Até o final do ano vamos fazer em Guarapari. Nós temos uma programação de reparos na parte estrutural, mas não há riscos. São reparos comuns de manutenção em pontes antigas como essa, explicou.

Sobre a parte de cima da ponte, onde os corrimões também estão enferrujados, o diretor explicou que um processo de licitação para esse tipo de manutenção deve ser aberto até a próxima semana. São contratações regionais, oito empresas para fazer manutenção de estradas e também das pontes nas rodovias estaduais. Em alguns meses teremos ela totalmente recuperada, declarou.

PREFEITURA