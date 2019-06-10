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Dias 20 e 21

Corpus Christi: governo decreta ponto facultativo

O decreto, que vale para os dias 20 e 21, foi publicado na edição desta segunda-feira (10) do Diário Oficial do Estado

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 13:28

Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

10 jun 2019 às 13:28
O governo do Estado decretou ponto facultativo nos órgãos do Poder Executivo Estadual nos dias 20, feriado de Corpus Christi, e 21, sexta-feira. O decreto, assinado por Casagrande, foi publicado na edição desta segunda-feira (10) do Diário Oficial do Estado.
Ficam excluídos da medida os órgãos e entidades que desempenham suas funções em regime de escala ou
que não admitem paralisação, inclusive, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo -
HEMOES. 
SOBRE A DATA
O feriado é uma comemoração da Igreja Católica, sobre o "corpo de cristo". A data foi oficializada pela Igreja Católica em 1264 e até hoje é comemorada. No Brasil, o feriado de Corpus Christi, é sempre comemorado em uma quinta-feira, no dia 20 de Junho. 

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