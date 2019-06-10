Corpus Christi: governo decreta ponto facultativo

O governo do Estado decretou ponto facultativo nos órgãos do Poder Executivo Estadual nos dias 20, feriado de Corpus Christi, e 21, sexta-feira. O decreto, assinado por Casagrande, foi publicado na edição desta segunda-feira (10) do Diário Oficial do Estado.

Ficam excluídos da medida os órgãos e entidades que desempenham suas funções em regime de escala ou

que não admitem paralisação, inclusive, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo -

HEMOES.

SOBRE A DATA