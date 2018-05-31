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Corpus Christi: criatividade e fé nos tapetes em Castelo

Tapetes começaram a ser montados na noite desta quarta-feira. Confira galeria de fotos e a programação da festa religiosa na cidade

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 12:43
Fé, devoção, talento e criatividade de sobra na tradicional festa de Corpus Christi, em Castelo, no Sul do Estado. Os famosos tapetes confeccionados à mão pela comunidade católica já enfeitam as ruas do município, ao longo de 1,5 quilômetro, segundo a prefeitura.
A confecção dos tapetes reúne homens, mulheres e crianças até.A pequena Luiza Capucho, de 6 anos, ajudou nos trabalhos na noite de ontem e hoje foi com a família conferir o resultado.
No total, são 17 quadros e 17 tapetes. Já há movimentação na cidade, mas as pessoas estão percebendo um público menor do que em relação a anos anteriores.
A festa de Castelo é considerada a terceira maior do país. Este ano, por causa da greve dos caminhoneiros, precisou ser reajustada. Por isso, desta vez não haverá barracas no local.
A decisão de reduzir a estrutura foi tomada após uma reunião entre Ministério Público, prefeitura, Polícia Militar e comerciantes.
Frei Mário Aparecido, da paróquia Nossa Senhora da Penha, garantiu que a programação religiosa segue normal.
Teremos a confecção dos tapetes a partir das 18h da quarta-feira (30) porque estavam todos programados. Nesta quinta-feira teremos quatro horários de missa na parte da manhã dentro da Igreja Matriz e às 16h a nossa missa campal com o nosso Bispo Diocesano também em frente à Igreja, logo em seguida teremos a procissão do Santíssimo Sacramento pelos tapetes, explicou.
Este ano, o tema da festa, que está 55ª edição, será Eucaristia, alimento da comunidade. Mais de três mil voluntários diretos e indiretos estão trabalhando durante meses nos preparativos da festa e na montagem dos quadros e passadeiras.

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