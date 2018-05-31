Corpus Christi: criatividade e fé nos tapetes em Castelo

Fé, devoção, talento e criatividade de sobra na tradicional festa de Corpus Christi, em Castelo, no Sul do Estado. Os famosos tapetes confeccionados à mão pela comunidade católica já enfeitam as ruas do município, ao longo de 1,5 quilômetro, segundo a prefeitura.

A confecção dos tapetes reúne homens, mulheres e crianças até.A pequena Luiza Capucho, de 6 anos, ajudou nos trabalhos na noite de ontem e hoje foi com a família conferir o resultado.

No total, são 17 quadros e 17 tapetes. Já há movimentação na cidade, mas as pessoas estão percebendo um público menor do que em relação a anos anteriores.

A festa de Castelo é considerada a terceira maior do país. Este ano, por causa da greve dos caminhoneiros, precisou ser reajustada. Por isso, desta vez não haverá barracas no local.

A decisão de reduzir a estrutura foi tomada após uma reunião entre Ministério Público, prefeitura, Polícia Militar e comerciantes.

Frei Mário Aparecido, da paróquia Nossa Senhora da Penha, garantiu que a programação religiosa segue normal.

Teremos a confecção dos tapetes a partir das 18h da quarta-feira (30) porque estavam todos programados. Nesta quinta-feira teremos quatro horários de missa na parte da manhã dentro da Igreja Matriz e às 16h a nossa missa campal com o nosso Bispo Diocesano também em frente à Igreja, logo em seguida teremos a procissão do Santíssimo Sacramento pelos tapetes, explicou.