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Tragédia em Linhares

Corpos de irmãos carbonizados serão sepultados em Linhares

Os corpos dos irmãos Kauã e Joaquim foram identificados e liberados no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, nesta segunda-feira (7)

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 22:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 22:30
Os irmãos Cauã, de camisa preta, e Joaquim, de branco, morreram no incêndio. O irmão menor não estava em casa e escapou da tragédia Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal
Os corpos dos irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos, mortos carbonizados em um incêndio no dia 21 abril, devem ser levados para Linhares na manhã desta terça-feira (8). Uma funerária da cidade onde ocorreu a tragédia foi contratada por familiares das vítimas.
Os corpos estão no Departamento Médico Legal de Vitória, onde passaram por exames de DNA (para identificação) e também por perícia que vai apontar se Kauã e Joaquim foram agredidos ou dopados antes do incêndio. O resultado dessa perícia deve sair nos próximos dias. Os corpos, no entanto, foram liberados pelo DML nesta segunda-feira (7).
Agora, segundo advogada que representa a família, falta uma autorização judicial para que os corpos sejam retirados do DML. De acordo com familiares, ainda não há definição se os corpos serão enterrados assim que chegarem ao município ou se haverá um velório antes do sepultamento..
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
PASTOR PRESO TEM HABEAS CORPUS NEGADO
O pedido de habeas corpus feito pelos advogados do pastor George Alves, padrasto de Kauã, 6 anos, e pai de Joaquim, 3, foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A decisão saiu na noite da última sexta-feira (4).
A análise do pedido de HC foi feita pelo Desembargador substituto Júlio César Costa de Oliveira, que não aprovou o pedido de liberdade do pastor. O juiz está substituindo a Desembargadora Elisabeth Lordes, que está de férias neste período.
Não foram divulgados mais detalhes sobre a decisão porque o caso tramita em sigilo.

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