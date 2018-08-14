Corpo de trabalhador soterrado é encontrado em Afonso Cláudio

Um dos três trabalhadores que foram soterrados após uma barranco ceder no bairro Campo 21, em Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (13). Ele estava com os outros dois profissionais, realizando uma obra no local.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, até mesmo uma equipe de cães foi usada nas buscas pelas vítimas. Dois homens foram resgatados com vida e levados para o hospital. Já a outra vítima foi encontrada morta.
Em nota, os bombeiros informaram que vão investigar as causas do incidente.