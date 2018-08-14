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Barranco cedeu

Corpo de trabalhador soterrado é encontrado em Afonso Cláudio

O homem estava com os outros dois profissionais realizando uma obra em um barranco

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 00:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 00:51
Barranco desmoronou em Afonso Cláudio Crédito: Internauta | Whatsapp
Um dos três trabalhadores que foram soterrados após uma barranco ceder no bairro Campo 21, em Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (13). Ele estava com os outros dois profissionais, realizando uma obra no local.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, até mesmo uma equipe de cães foi usada nas buscas pelas vítimas. Dois homens foram resgatados com vida e levados para o hospital. Já a outra vítima foi encontrada morta.
Em nota, os bombeiros informaram que vão investigar as causas do incidente. 
> Barranco cede e soterra trabalhadores em Afonso Cláudio
 
 

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