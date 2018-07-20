Corpo de presbítero morto com cinco tiros é velado em Cariacica

Corpo do presbítero Nilsmar de Oliveira Couto é velado em Jardim Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

que foi morto com cinco tiros na cabeça, na última quinta-feira (20), enquanto regava plantas do jardim da igreja em que frequentava  é velado nesta sexta-feira (20), no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica. O corpo do presbítero Nilsmar de Oliveira Couto, de 34 anos  é velado nesta sexta-feira (20), no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica.

O CRIME

De acordo com informações da Polícia Militar, o presbítero, após participar de orações na igreja, havia saído para cuidar das plantas quando um homem chegou ao local em uma moto e disparou os tiros contra Nilsmar.

Os fiéis que estavam na igreja, após ouvirem os tiros, saíram para saber o que estava acontecendo e encontraram o pastor caído. A PM e o Samu foram chamados, mas o empresário já estava morto quando o socorro chegou.

Nenhum membro da igreja sabe dizer o que aconteceu. De acordo com eles, Nilsmar era presbítero da igreja evangélica de que participava a um ano e meio, liderava o grupo de jovens e um projeto que leva comida a moradores de rua.

O empresário também era dono de uma pequena marmoraria no bairro em que morava, Padre Gabriel, também em Cariacica, local próximo de onde o crime aconteceu.