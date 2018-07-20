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Cariacica

Corpo de presbítero morto com cinco tiros é velado em Cariacica

Nilsmar de Oliveira Couto foi morto com cinco tiros na cabeça enquanto regava plantas do jardim da igreja em que frequentava

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 20:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 20:23
Corpo do presbítero Nilsmar de Oliveira Couto é velado em Jardim Campo Grande Crédito: Fernando Madeira
O corpo do presbítero Nilsmar de Oliveira Couto, de 34 anos  que foi morto com cinco tiros na cabeça, na última quinta-feira (20), enquanto regava plantas do jardim da igreja em que frequentava  é velado nesta sexta-feira (20), no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica.
O CRIME
De acordo com informações da Polícia Militar, o presbítero, após participar de orações na igreja, havia saído para cuidar das plantas quando um homem chegou ao local em uma moto e disparou os tiros contra Nilsmar.
Os fiéis que estavam na igreja, após ouvirem os tiros, saíram para saber o que estava acontecendo e encontraram o pastor caído. A PM e o Samu foram chamados, mas o empresário já estava morto quando o socorro chegou.
Nenhum membro da igreja sabe dizer o que aconteceu. De acordo com eles, Nilsmar era presbítero da igreja evangélica de que participava a um ano e meio, liderava o grupo de jovens e um projeto que leva comida a moradores de rua.
O empresário também era dono de uma pequena marmoraria no bairro em que morava, Padre Gabriel, também em Cariacica, local próximo de onde o crime aconteceu.
Com informações de Mayra Bandeira

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