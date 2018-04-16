Corpo de mulher é encontrado no Rio Jucu, em Marechal Floriano

Corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) Crédito: Maíra Mendonça

O corpo de uma mulher foi encontrado próximo a uma torre de telefonia no Rio Jucu, em Domingos Martins (inicialmente as informações eram de que a região ficava em Marechal Floriano), na região Serrana do Estado, na noite desde domingo (15). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher vestia calça jeans e sutiã.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por um proprietário rural da região. Ainda segundo os bombeiros, o corpo estava preso a galhos de madeira no rio e se encontra em estado avançado de decomposição.

De acordo com o tenente-coronel Wagner, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram até o local. "Será necessária a realização de exame de DNA para conseguir identificar de quem é o corpo", explicou.

apagão que atinge a região de Marechal Floriano tem atrapalhado o trabalho das equipes, o tenente-coronel Wagner explicou que os profissionais estão usando equipamentos que iluminam a área. Questionado se oque atinge a região de Marechal Floriano tem atrapalhado o trabalho das equipes, o tenente-coronel Wagner explicou que os profissionais estão usando equipamentos que iluminam a área.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo será periciado e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).

MÉDICA DESAPARECIDA

A região é a mesma onde a polícia e os bombeiros começaram a buscar pela médica Jaqueline da Penha Colodetti, desaparecida desde o último dia 3. O carro dela foi encontrado abandonado em cima da Ponte do Rio Jucu. As autoridades chegaram, inclusive, a analisar imagens de câmeras em vários municípios da região e até cães farejadores para tentar localizar pistas da médica.

O desaparecimento da cardiologista tem mobilizado as redes sociais. A família já recebeu diversas informações de que Jaqueline estaria na Bahia, mas até agora não conseguiu confirmar. Na última sexta-feira, pessoas informaram que ela foi vista na cidade de Jaguaquara, interior da Bahia. Familiares da médica estão na cidade, que fica a mais de mil quilômetros de Vitória, mas até agora não há confirmação de que Jaqueline esteja lá.

Até as 22h30, familiares da médica desaparecida estavam em contato com a polícia para saber mais detalhes sobre o corpo que foi encontrado na noite deste domingo (15).

DML