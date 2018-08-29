Corpo de mulher é encontrado no Rio Doce

O corpo de uma mulher foi encontrado no Rio Doce, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (29). Ele estava próximo da Segundo Ponte e vestia calça jeans e camiseta marrom quando foi visto boiando no rio, por volta das 7h30.
Segundo a Polícia Militar, pescadores que passavam de barco pelo Rio Doce viram o corpo e chamaram a PM. O corpo estava em adiantado estado de decomposição, mas os policiais identificaram que é uma mulher. Ela foi posteriormente identificada como Marisa Leandro Paulo, de 42 anos.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A perícia informou que a causa da morte foi por afogamento.
Corpo de uma mulher é encontrado no Rio Doce