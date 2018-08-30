Corpo de jovem que se afogou em praia de Vila Velha é encontrado

Guarda Municipal de Vila Velha, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros no local em que o corpo do menino foi encontrado, na Praia dos Recifes Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Foi encontrado na manhã desta quinta-feira (30) o corpo de um jovem que se afogou na Praia dos Recifes, em Vila Velha, no último sábado (25). De acordo com a Guarda Municipal, o corpo ainda não foi resgatado por estar preso entre as pedras.

Bombeiros e Defesa Civil. A Guarda informa, ainda, que a ação de resgate acontece junto com o Corpo de

GUARDA-VIDAS

Segundo a Guarda Municipal, o local em que o jovem desapareceu é conhecido como Pico da Neblina, e não possui posto de guarda-vidas próximo, ficando a, aproximadamente, 700 metros de distância. Quando foram solicitados pelo primo do menino, realizaram buscas dentro da água, mas o corpo já havia sumido.

CORPO DE BOMBEIROS