Corpo de jovem que se afogou em praia de Vila Velha é encontrado

Foi encontrado na manhã desta quinta-feira (30) o corpo de um jovem que se afogou na Praia dos Recifes, em Vila Velha, no último sábado (25). De acordo com a Guarda Municipal, o corpo ainda não foi resgatado por estar preso entre as pedras.
A Guarda informa, ainda, que a ação de resgate acontece junto com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.
GUARDA-VIDAS
Segundo a Guarda Municipal, o local em que o jovem desapareceu é conhecido como Pico da Neblina, e não possui posto de guarda-vidas próximo, ficando a, aproximadamente, 700 metros de distância. Quando foram solicitados pelo primo do menino, realizaram buscas dentro da água, mas o corpo já havia sumido.
CORPO DE BOMBEIROS
Por nota, o Corpo de Bombeiros afirma que um corpo foi avistado nesta quarta-feira (29) na região da Praia dos Recifes, em Vila Velha e, por ser um local de difícil acesso, uma operação em conjunto, desde então, tem sido realizada pelos Bombeiros com a Defesa Civil Municipal. A identificação da vítima, ainda segundo os Bombeiros, fica a cargo da famílias, após realização de trabalho da Polícia Civil.