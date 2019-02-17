Corpo de Dom Silvestre chega à Catedral de Vitória para velório

Corpo de Dom Silvestre chega à Catedral de Vitória Crédito: Siumara Gonçalves

O corpo do arcebispo emérito Dom Silvestre chegou à Catedral Metropolitana de Vitória por volta das 22 horas deste sábado (16). A chegada estava prevista, em um primeiro momento, para as 16h, mas problemas no veículo que realizou o transporte do corpo e chuvas no percurso de Minas Gerais ao Estado acabaram atrasando o traslado.

Assim que chegou, o corpo de Dom Silvestre foi levado para a Mitra, onde houve preparação para as missas de corpo presente que devem ser realizadas ao longo da madrugada.

A última missa de corpo presente está marcada para as 15h deste domingo (17). Depois será feito translado até o Cemitério do Bosque, no bairro Alvorada, em Vila Velha, pelo Corpo de Bombeiros.

restos mortais serão levados até a cripta da Catedral de Vitória. O local de sepultamento foi um pedido do próprio Dom Silvestre, por estarem no mesmo local os pais do arcebispo. Após cinco anos do sepultamento, os

O arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Luís Scandian, morreu aos 87 anos na madrugada deste sábado (16).

Por meio de nota, o arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Dario Campos, e o chanceler do arcebispado, padre Renato Paganini, lamentaram a morte de Dom Silvestre. De acordo com eles, o arcebispo emérito de Vitória dedicou 67 anos de consagração religiosa, 60 nos de sacerdócio ministerial e quase 44 anos de vida como bispo que se completariam no próximo dia 22 de fevereiro, sendo destes, 20 anos dedicados ao pastoreio da Arquidiocese de Vitória.

“Glorifiquemos a Deus pelos dons concedidos a Dom Silvestre, e que ele soube partilhar com os irmãos. Louvemos a Deus pelo testemunho de vida de pobreza e por sua dedicação corajosa na defesa da dignidade humana e dos direitos inalienáveis de cada pessoa. Agradeçamos a Deus por seu exemplo de Pastor zeloso do povo de Deus e por sua atenção especial aos pequenos, pobres e aflitos. Dom Silvestre, agora, se alegre no céu e obtenha o fruto da sua esperança junto de Deus!”, afirmaram.

FIÉIS

Além dos rosários, ladainhas e cânticos que os fiéis entoaram, não é difícil achar histórias Dom Silvestre. Segundo as pessoas que estão na Catedral Metropolitana de Vitória, fé, esperança e caridade era o que ele pregava e fazia.

Dona de casa de 61 anos, Nadir Pimenta da Silva, saiu de Cariacica para se despedir do amigo, como chama-o. “Cheguei por volta das 11 horas à Catedral. Conheci ele quando eu tinha 10 anos. Lembro que minhas irmãs me trouxeram na Catedral escondida dos nossos pais para assistir a missa do galo. Me encantei pelas palavras de amor, bondade e caridade deles. Ele era um homem de Deus”, relata.

Já a aposentada Maria Iraci de Carvalho, 76 anos, conta que Dom Silvestre secou muito as lágrimas dela. “Ele me deu ombro para chorar quando precisei. Quando trabalhei na Pastoral da Saúde, em Cariacica, eu conversava muito com ele sobre a situação das famílias da comunidade. Ele tinha um carisma social, era como um pai meigo, preocupado, companheiro e sempre de mão estendida”, revela.

A família de Darci Scadian, 63 anos, veio de Alfredo Chaves, no interior do Estado para acompanhar o velório do primo. “Ele era uma pessoa de paz e muito amada. O Estado é uma perda muito grande”, conta.

Aos 82 anos a aposentada Alzira Roveda Ribeiro lembra como se fosse ontem o pedido que fez ao arcebispo há algumas décadas. "Ele celebrou as bodas de 67 anos e 70 anos de casados dos meus pais. Era uma pessoa muito simples", conta.

QUADRO DE MENINGITE