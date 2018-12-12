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Sem respostas

Corpo de criança afogada continua desaparecido no mar de Vila Velha

As buscas foram encerradas por volta das 17h desta quarta-feira (12), ainda sem respostas; o Corpo de Bombeiros garante que todos os recursos estão sendo utilizados na procura por Geanderson Custódio, de 9 anos

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 20:54
A mãe de Geanderson Custódio, de 9 anos, que sumiu no mar da Barra do Jucu, em Vila Velha, no último sábado (8), Rosilene Custódio, acompanha as buscas pelo menino Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A busca incessante pelo corpo do menino Geanderson Custódio, de 9 anos, não teve resposta até esta quarta-feira (12). Ele desapareceu junto com o amiguinho Dhanyel Brandão dos Santos, de 12 anos, após ir para a praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, escondido dos pais.
O desaparecimento já dura cerca de 90 horas. O corpo de Dhanyel foi encontrado nesta segunda-feira (10), no mar da Praia da Concha, na Barra do Jucu. Pelo vídeo que foi gravado no dia do desaparecimento, Dhanyel estava vestindo um short vermelho.
A mãe dele, Fabiana Olibeira, confirmou que era o menino, que foi sepultado nesta terça-feira (11). Emocionada, ela disse ao Gazeta Online que tinha esperanças de que o filho fosse encontrado com vida.
> Buscas por criança e angústia para a família continuam em Vila Velha
O Corpo de Bombeiros informou que todos os recursos possíveis estão sendo utilizados na busca pelo corpo de Geanderson, assim como helicóptero e barco. Por hoje, as buscas foram finalizadas por volta das 17h e serão retomadas nesta quinta-feira (13).
A AGONIA DE MÃE À ESPERA DO FILHO
A vigília de Rosilene Custódio, de 49 anos, é na esperança de ver o corpo do filho boiando no mar. Ela chega no início do dia e só deixa a praia quando a noite chega; a reportagem conseguiu entrsvistá-la, e ela lamentou, dizendo que fica olhando para o mar para ver se "aparece o cabelinho loirinho dele". Leia na íntegra.
A mãe de Geanderson Custódio, de 9 anos, que sumiu no mar da Barra do Jucu, em Vila Velha, no último sábado (8), Rosilene Custódio, acompanha as buscas pelo menino Crédito: Eduardo Dias
Seu filho era de ir à praia?
Ele não era de vir pra praia, vinha escondido. Ele falou que tinha ido com a tia do amigo, eu chamei a tia e ela confirmou que tinha levado e pedi pra me avisar sempre. Trabalhava na feira todo domingo, na banca ou de carrinho, não era bagunceiro. Todo mundo gostava dele.
Como era o Geanderson?
Os dias tem sido difíceis. Todo dia que eu chegava do serviço, ele tava me esperando pra dar um abraço. Não ia dormir enquanto eu não chegasse do trabalho, para me abraçar. Era muito bonzinho, todo mundo pedia para ele fazer alguma coisa, ele fazia. Bucar algo aqui ou acolá, não era de malcriação. Não sei o que aconteceu que fez ele vir pra cá.
Ele fazia sonhos?
Ele era um menino doce, muito carinhoso, sonhava em ser policial ou professor. Mas nem chegou a realizar o sonho dele. Estava tão feliz sábado pois tinha ganhado um carrinho de controle remoto, estava muito feliz, pois era o sonho dele. Dizia que só ia deixar o Daniel brincar com o carrinho. Eles eram muito amigos, brincavam juntos, assistiam desenhos, frequentavam a minha casa.
O que a senhora espera daqui pra frente?
Agora peço a Deus pra ajudar a encontrar o corpinho dele. Meu desejo mesmo era que ele estivesse internado em um hospital, que alguém achou ele e levou pro juizado, sei lá.
Por que a senhora olha o mar?
Sim. A esperança é de que o mar traga para cá, fico olhando pra ver se o cabelinho loiro dele aparece na água. A gente quer dar um enterro digno pra ele, Deus abençoe que meu filho apareça.
VÍDEO MOSTRA CRIANÇAS BRINCANDO
Um vídeo feito por um morador da região da Barra do Jucu flagrou Geanderson Custódio, de 9 anos, e o amigo Dhanyel Brandão dos Santos, 12, brincando na praia antes de desaparecem (veja abaixo). Nas imagens, é possível observar como o tempo estava fechado e as ondas agitadas.
Assustado com o tamanho das ondas e o tempo em Vila Velha, um morador de 70 anos, decidiu fazer as imagens no sábado (8). Na manhã de domingo (9), quando descobriu que duas crianças estavam desaparecidas na água, o morador descobriu que tinha registrado elas brincando.

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