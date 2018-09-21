Corpo de capixaba morto por tubarão será velado nesta sexta em Vila Velha

Arthur Medici chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Montagem | Gazeta Online

capixaba Arthur Medici, vítima de um ataque de tubarão na baía de Cape Cod, em Massachusetts, nos Estados Unidos, será velado a partir das 17h desta sexta-feira (21), em Vila Velha, na Igreja Cristã Maranata, no centro da cidade. O corpo dona baía de Cape Cod, em Massachusetts, nos Estados Unidos, será velado a partir das 17h desta sexta-feira (21), em Vila Velha, na Igreja Cristã Maranata, no centro da cidade.

O corpo do capixaba chega ao Espírito Santo na tarde desta sexta trazido por um helicóptero do Governo do Estado. Um avião fez o translado dos Estados Unidos até o Rio de Janeiro, e o restante do trajeto será feito pelo helicóptero do Governo.

Arthur morava nos EUA há quatro anos. No último sábado (15), ele surfava na praia quando acabou atacado por um tubarão. O jovem, que planejava se casar em 2019, chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu.

Helicóptero do Governo do Estado foi ao Rio de Janeiro buscar o corpo do capixaba Crédito: Divulgação

O capixaba, de 26 anos, passou a infância no bairro Cocal, em Vila Velha, onde mora a família. A arquiteta Mércia Medici, tia de Arthur, informou que tem acompanhado o caso de perto para dar apoio ao irmão Itamar Medici. Ela afirmou ainda que a mãe de Arthur, Rosi Gava, está sob efeitos de remédios.

"Meu irmão inicialmente, logo quando a notícia chegou para nós, não queria aceitar a morte do Arthur, ficou desnorteado. Afinal, foi um choque muito grande e pegou a todos de surpresa. Mas agora, depois de alguns dias, quando a ficha dele caiu, ele tem aceitado e vem dizendo que sabe que Deus tem um propósito. Muitas vezes não entendemos, mas Deus sabe de todas as coisas", disse Mércia, que emendou:

"A mãe do Arthur está bastante abatida, à base de remédios. É um abalo imenso para todos nós e ela como mãe sofre ainda mais."

SEPULTAMENTO NO SÁBADO E HOMENAGEM NO DOMINGO

Neste sábado (22), às 10 horas da manhã, também será celebrado um culto na Igreja Cristã Maranata, no centro de Vila Velha. O enterro acontece também no sábado, no Cemitério Municipal de Vila Velha, localizado na rua Coronel Sodré.

No domingo (23), ao meio dia, amigos surfistas e do bodyboard, farão uma homenagem à Arthur na Praia da Pompéia, em Itaparica, onde o jovem costumava pegar ondas na época em que residia no Estado.