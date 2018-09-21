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Corpo de capixaba morto por tubarão será velado nesta sexta em Vila Velha

O corpo do capixaba chega na tarde desta sexta ao Espírito Santo trazido por um helicóptero do governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 13:22

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 13:22

Arthur Medici chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Montagem | Gazeta Online
O corpo do capixaba Arthur Medici, vítima de um ataque de tubarão na baía de Cape Cod, em Massachusetts, nos Estados Unidos, será velado a partir das 17h desta sexta-feira (21), em Vila Velha, na Igreja Cristã Maranata, no centro da cidade.
O corpo do capixaba chega ao Espírito Santo na tarde desta sexta trazido por um helicóptero do Governo do Estado. Um avião fez o translado dos Estados Unidos até o Rio de Janeiro, e o restante do trajeto será feito pelo helicóptero do Governo.
Arthur morava nos EUA há quatro anos. No último sábado (15), ele surfava na praia quando acabou atacado por um tubarão. O jovem, que planejava se casar em 2019, chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu.
Helicóptero do Governo do Estado foi ao Rio de Janeiro buscar o corpo do capixaba Crédito: Divulgação
O capixaba, de 26 anos, passou a infância no bairro Cocal, em Vila Velha, onde mora a família. A arquiteta Mércia Medici, tia de Arthur, informou que tem acompanhado o caso de perto para dar apoio ao irmão Itamar Medici. Ela afirmou ainda que a mãe de Arthur, Rosi Gava, está sob efeitos de remédios.
> Pai faz despedida emocionante para filho morto por ataque de tubarão
"Meu irmão inicialmente, logo quando a notícia chegou para nós, não queria aceitar a morte do Arthur, ficou desnorteado. Afinal, foi um choque muito grande e pegou a todos de surpresa. Mas agora, depois de alguns dias, quando a ficha dele caiu, ele tem aceitado e vem dizendo que sabe que Deus tem um propósito. Muitas vezes não entendemos, mas Deus sabe de todas as coisas", disse Mércia, que emendou: 
"A mãe do Arthur está bastante abatida, à base de remédios. É um abalo imenso para todos nós e ela como mãe sofre ainda mais."
> 'Ele surfava desde criança', diz padrasto
SEPULTAMENTO NO SÁBADO E HOMENAGEM NO DOMINGO
Neste sábado (22), às 10 horas da manhã, também será celebrado um culto na Igreja Cristã Maranata, no centro de Vila Velha. O enterro acontece também no sábado, no Cemitério Municipal de Vila Velha, localizado na rua Coronel Sodré.
No domingo (23), ao meio dia, amigos surfistas e do bodyboard, farão uma homenagem à Arthur na Praia da Pompéia, em Itaparica, onde o jovem costumava pegar ondas na época em que residia no Estado.
> Imprensa americana repercute morte de capixaba
"O Arthur sempre foi um menino alegre, de riso fácil, que sempre estava dando gargalhadas por qualquer motivo. Todos nós o amávamos. Ele mudou-se para os Estados Unidos em fevereiro de 2014 para cursar engenharia. Além disso, até para se manter, trabalhava como entregador de pizza. Lá, no começo, morou com uma prima, depois com uma tia e agora estava morando sozinho", relatou Mércia.

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