Corpo de capixaba morto por tubarão é sepultado em Vila Velha

Velório do capixaba Arthur Médici, em Vila Velha. Ele foi atacado por um tubarão enquanto surfava nos Estados Unidos Crédito: Paulo Cordeiro / TV Gazeta

O corpo do capixaba Arthur Medici, de 26 anos,

, foi sepultado no fim da manhã deste sábado, no centro de Vila Velha, na presença dos familiares e amigos. Arthur estava sendo velado desde a noite de sexta-feira e, durante a manhã de sábado, um culto foi realizado na Igreja Maranata do centro da cidade.

O pai de Arthur era um dos que mais se emocionaram durante o sepultamento, sendo amparado por familiares.





Velório de capixaba atacado por tubarão nos EUA Crédito: Carlos Alberto Silva

No domingo (23), ao meio dia, amigos surfistas e do bodyboard, farão uma homenagem a Arthur na Praia da Pompeia, em Itaparica, onde o jovem costumava pegar ondas na época em que residia no Estado.

A família conta que Arthur era brincalhão, forte, saudável, que amava praticar esportes e que alegrava as pessoas a sua volta. Antônio Luiz Medici, tio de Arthur, classificou a personalidade do sobrinho como sendo "maravilhosa e única", além disso, informou que o caixão do jovem ficará aberto até o início da cerimônia, permanecendo fechado até que o sepultamento aconteça.

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Antônio é tio de Arthur Medici Crédito: Carlos Alberto Silva