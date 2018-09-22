Corpo de capixaba morto por tubarão é sepultado em Vila Velha

O corpo do capixaba Arthur Medici, de 26 anos,
, foi sepultado no fim da manhã deste sábado, no centro de Vila Velha, na presença dos familiares e amigos. Arthur estava sendo velado desde a noite de sexta-feira e, durante a manhã de sábado, um culto foi realizado na Igreja Maranata do centro da cidade.
O pai de Arthur era um dos que mais se emocionaram durante o sepultamento, sendo amparado por familiares.
No domingo (23), ao meio dia, amigos surfistas e do bodyboard, farão uma homenagem a Arthur na Praia da Pompeia, em Itaparica, onde o jovem costumava pegar ondas na época em que residia no Estado.
A família conta que Arthur era brincalhão, forte, saudável, que amava praticar esportes e que alegrava as pessoas a sua volta. Antônio Luiz Medici, tio de Arthur, classificou a personalidade do sobrinho como sendo "maravilhosa e única", além disso, informou que o caixão do jovem ficará aberto até o início da cerimônia, permanecendo fechado até que o sepultamento aconteça.
Corpo do capixaba morto por tubarão é sepultado em Vila Velha