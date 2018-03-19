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Corpo de Bombeiros pede doações para Rio Novo do Sul após estragos

Chuva forte causou grandes danos ao município. O Corpo de Bombeiros pede doação dos moradores da Grande Vitória principalmente de água, colchões e roupas

Publicado em 19 de Março de 2018 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 14:06
Em Rio Novo do Sul muitas famílias foram afetadas Crédito: Internauta - Via WhastApp
Prestes a ser decretada situação de emergência em Rio Novo do Sul, após estragos por fortes chuvas no último sábado (17), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) pede doações para o município. De acordo com o Tenente-Coronel Carlos Wagner Borges, água mineral é a maior necessidade no momento. As doações podem ser levadas à sede do CBMES, na Enseada do Suá, em Vitória.
Em entrevista à Rádio CBN na manhã desta segunda-feira (19), o Tenente-Coronel Carlos Wagner Borges informa que 10 mil pessoas foram diretamente atingidas pela forte chuva no município de Rio Novo do Sul, 600 pessoas estão desalojadas, seis estão desabrigadas e uma pessoa está ferida.
O prefeito do município deve decretar situação de emergência nos próximos dias, e o Tenente-Coronel fala sobre o trabalho que o CBMES realiza no local.
"Desde a primeira chuva em Rio Novo do Sul, o CBMES e a Coordenação Estadual da Defesa Civil foi até a cidade para instalar um sistema de comando de operações para gerenciar mais precisamente as demandas do município e fazer com que a resposta à população seja mais precisa e eficaz. Nós trabalhamos em conjunto para auxiliar a confecção desse decreto para conseguir os recursos necessários para que a situação volte a se normalizar", explica o Tenente.
Após forte chuva, aulas são suspensas em Rio Novo do Sul
Doações
Além disso, o Tenente-Coronel informa que há possibilidade e necessidade de doações para Rio Novo do Sul, e que os moradores de Vitória podem realizar o serviço levando água, que segundo Borges é a principal necessidade neste momento, e também colchões e roupas.
"As pessoas na Grande Vitória podem fazer doação, principalmente de água. E tudo pode ser entregue na sede do CBMES, que fica na rua Tenente Mário Francisco Brito Praia do Suá, em Vitória, próximo ao Shopping Vitória", explica.
Neste domingo (18), o CBMES levou até a população novense-do-sul cinco mil litros de água, devido a necessidade emergencial de atendimento.
Outros pontos
O Tenente-Coronel fala sobre outros pontos atingidos pelas chuvas, mas explica que a situação mais crítica realmente é a de Rio Novo do Sul. Em Cariacica, ruas ficaram alagadas, em Viana uma casa de quatro andares desabou, mas ninguém se feriu devido ao aviso prévio que a Defesa Civil deu aos moradores. E este atendimento é frisado pelo Tenente.
"O mais importante agora é dar atenção aos avisos da Defesa Civil quando ela fala sobre perigo de desabamento, por que as casas que caíram até agora estavam devidamente interditadas e os moradores orientados, por isso não houve vítimas", fala.
Em Anchieta, 50 pessoas ficaram isoladas pela destruição parcial de uma ponto, mas o Corpo de Bombeiros fez uma saída alternativa. Em Iconha uma ponte foi danificada e 30 pessoas ficaram desalojadas. Em Guarapari, no perídio de 24 horas, choveu 114 mm, mas não houve danos.
 

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