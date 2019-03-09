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Corpo de adolescente é encontrado por pescador em Cariacica

O estudante de 16 anos desapareceu na tarde desta quinta-feira (7), quando nadava com amigos em Cariacica

Publicado em 

09 mar 2019 às 12:53

Publicado em 09 de Março de 2019 às 12:53

O filho de um pastor desapareceu na tarde desta quinta-feira (07) após entrar na maré em Porto Novo, Cariacica, para nadar com amigos Crédito: Divulgação
O corpo do adolescente Klerison de Oliveira, 16 anos, foi encontrado por pescadores na manhã deste sábado (9), na região de Porto Novo, Cariacica. Segundo o Corpo de Bombeiros, a família do jovem esteve no local e o reconheceu. 
Corpo de adolescente é encontrado por pescador em Cariacica
O estudante, filho de um pastor, teria se afogado na tarde desta quinta-feira (7), quando saiu para nadar com três amigos, na Ilha de Pólvora. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
AFOGAMENTO
O pai dele, o pastor da Assembleia de Deus de Porto Novo, Adilson José de Oliveira, 44 anos, disse que o menino saiu de casa dizendo que ia organizar uma partida de futebol com os amigos. Por volta das 15h, foi informado que o filho poderia ter se afogado.
“Os amigos pegaram um barco a remo e foram para a Ilha da Pólvora. Quando chegaram lá, meu filho tirou o colete e disse que ia nadar. Daí ele mergulhou e não voltou mais. Ele sabia nadar. Talvez ele até tenha tirado o colete por excesso de confiança”, disse o pai.
Quando perceberam que o amigo tinha se afogado, os outros adolescentes voltaram ao bairro com o barco e acionaram o Corpo de Bombeiros. Os militares tinham feito buscas, mas Klerison não havia sido localizado. Segundo o pastor, as buscas seriam retomadas nesta sexta-feira (08).
“Os meninos estão em choque. Eles me entregaram o chinelo, a camisa e o celular do meu filho. Depois, quando tudo passar, vou conversar com eles para entender direito como isso aconteceu. A minha esposa está bastante abatida com tudo isso, mas nossos amigos estão com ela”, afirmou.

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