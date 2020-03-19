Coronavírus: por enquanto, motéis seguem abertos no ES

Mulher arrumando cama de quarto de hotel Crédito: shutterstock

HIGIENE REFORÇADA

De acordo com Flávio Matias, representante da diretoria do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Espírito Santo (Sindhotéis-ES), que inclui motéis e similares, afirmou que desde a última segunda-feira (16) a higienização foi reforçada nos estabelecimentos. A determinação foi passada em uma circular da Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis).

"Sempre tivemos um padrão em relação à higiene. Agora intensificamos as orientações e determinamos que tudo seja esterilizado. Aumentamos a higiene em relação aos funcionários. Todos eles foram informados, sendo cobrados a lavar as mãos ao máximo e usar álcool em gel, principalmente, antes e depois de entrar nos quartos. Oferecemos álcool não apenas aos funcionários, mas também aos clientes. As camareiras passam álcool nos quartos e os outros funcionários, como garçons e recepcionistas, são orientados a esterilizar objetos de cozinha e até as chaves dos quartos. Estamos mais rigorosos", garantiu.

SEM PREVISÃO DE FECHAMENTO

Sobre o movimento de clientes, Flávio afirma que permanece estável, havendo uma pequena diminuição nos últimos dois dias. Ele afirma que, por enquanto, não há previsão de fechamento. Porém, é possível que funcionários tenham férias adiantadas.