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Segurança pública

Coronavírus no ES: com ruas desertas, policiamento é reforçado

A PM anunciou a criação do novo Batalhão de Pronto-Emprego. Os militares vão atuar, inicialmente, nos municípios da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 21:07

Publicado em 31 de Março de 2020 às 21:07

PM anuncia reforço no policiamento durante combate ao novo coronavírus
PM anuncia reforço no policiamento durante combate ao novo coronavírus Crédito: Divulgação/PMES
O policiamento nas regiões comerciais e onde há registro de grande circulação de pessoas na Grande Vitória ganhou reforço nesta semana. Desde segunda-feira (30), 94 militares compõem o novo Batalhão de Pronto-Emprego da Polícia Militar.
As ruas da Grande Vitória tem ficado praticamente desertas desde que o Governo do Estado decretou o fechamento dos comércios e a suspensão das aulas. As ações foram tomadas para conter o avanço do novo coronavírus.
Para evitar saques, comerciantes da Praia do Canto, em Vitóriacolocaram tapumes em seus estabelecimentos. Na última quarta-feira (25), um homem foi morto por um morador após invadir um apartamento no mesmo bairro.
A criação da unidade foi anunciada na noite de segunda-feira e é formada por militares do serviço administrativo da Corporação, componentes da Banda da PM, policiais da Patrulha Escolar e do serviço administrativo. Eles vão atuar em Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha.
PM anuncia reforço no policiamento durante combate ao novo coronavírus
PM anuncia reforço no policiamento durante combate ao novo coronavírus Crédito: Divulgação/PMES
O comandante do novo batalhão, tenente-coronel Sebastião Biato, explicou que a nova equipe vai trabalhar por tempo indeterminado. Com os novos policiais nas ruas, as equipes que atuavam anteriormente assumem novos postos de trabalho.
"Vamos atuar nas áreas de comércio com supermercados e farmácias, por exemplo. Assim, vamos liberar viaturas para circular nas áreas onde o comércio permanece fechado e também em outros pontos identificados como importantes"
Sebastião Biato - Tenente-coronel da PM
Biato atuou por 17 anos no 4º Batalhão da PM em Vila VelhaAs regiões da Grande Santa Rita e da Grande Terra Vermelha tem registrado intensos tiroteios. De acordo com a polícia, o pano de fundo é a disputa por pontos de tráfico de drogas.
Não deixamos de lado as outras questões de índices criminais. Nós estamos avaliando tudo. Nosso setor de inteligência continua trabalhando nessa questão em conjunto com a Polícia Civil. Estamos monitorando todas as alterações que acontecem, garantiu.

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