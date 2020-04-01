Coronavírus no ES: com ruas desertas, policiamento é reforçado

PM anuncia reforço no policiamento durante combate ao novo coronavírus Crédito: Divulgação/PMES

O policiamento nas regiões comerciais e onde há registro de grande circulação de pessoas na Grande Vitória ganhou reforço nesta semana. Desde segunda-feira (30), 94 militares compõem o novo Batalhão de Pronto-Emprego da Polícia Militar

As ruas da Grande Vitória tem ficado praticamente desertas desde que o Governo do Estado decretou o fechamento dos comércios e a suspensão das aulas. As ações foram tomadas para conter o avanço do novo coronavírus.

A criação da unidade foi anunciada na noite de segunda-feira e é formada por militares do serviço administrativo da Corporação, componentes da Banda da PM, policiais da Patrulha Escolar e do serviço administrativo. Eles vão atuar em Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha.

PM anuncia reforço no policiamento durante combate ao novo coronavírus Crédito: Divulgação/PMES

O comandante do novo batalhão, tenente-coronel Sebastião Biato, explicou que a nova equipe vai trabalhar por tempo indeterminado. Com os novos policiais nas ruas, as equipes que atuavam anteriormente assumem novos postos de trabalho.

"Vamos atuar nas áreas de comércio com supermercados e farmácias, por exemplo. Assim, vamos liberar viaturas para circular nas áreas onde o comércio permanece fechado e também em outros pontos identificados como importantes" Sebastião Biato - Tenente-coronel da PM